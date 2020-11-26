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Ankara Haberleri: Öğretmenim canım benim

ANKARA HABERLERİ

Öğretmenim canım benim

Hürriyet Haber
26.11.2020 - 00:36 |Son Güncelleme :

24 Kasım Öğretmenler Günü, Ankara’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğretmenler unutulmadı.

Hürriyet Haber

Devlet Sanatçısı ve flüt solisti Şefika Kutluer, birbirinden güzel parçalarını Ankara Yaylı Çalgılar Orkestrası eşliğinde öğretmenler için seslendirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ev sahipliğinde Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirilen konser ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden “Geleceğimizin arkasında duran milyonlarca öğretmen ve bu ülkeye özgür nesilleri emanet bırakan bir başöğretmen... Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

Öğretmenim canım benim

ABB Zabıta ekipleri de Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu öğretmenlerini ziyaret ederek öğretmenlere çiçek ve hijyen kiti hediye etti.

Öğretmenim canım benim

SÜRPRİZ KUTLAMA

Mamak Belediyesi’nin etkinliği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte Mamak Kent Orkestrası sahne alırken, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ortaokul öğretmeni Osman Coşkunoğlu’nun Öğretmenler Günü’nü kutladı çiçek verdi. Programın sonunda kendisi de bir dönem öğretmenlik yapan Köse’ye öğrencileri ve öğrencilerinin öğrencileri sürpriz yaparak Öğretmenler Günü’nü kutladı. Köse, “Öğretmenlerimizle birlikte güzel Mamak’ın çocuklarına tüm enerjimizle hizmet edeceğiz” dedi.

Öğretmenim canım benim

TÜRKİYE’NİN MİMARLARI

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dört bir yanında belediye bünyesinde eğitim hizmeti sunan öğretmenleri, ‘Akustik Günler’ konserinde bir araya getirdi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki etkinlikte öğretmenler Kent Orkestrası’nın konseriyle keyifli bir akşam yaşadı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Öğretmenlerimiz çağdaş Türkiye’nin mimarlarıdır Öğretmenlere sahip çıkmak her yöneticinin görevidir. Bu düşünceyle çalışmaya, Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğretmenim canım benim

İYİ Kİ VARSINIZ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ortaokulda matematik öğretmeni olan İlhan Çelik’i ziyaret etti. Çelik, öğrencisinin belediye başkanı olarak hizmet vermesinden dolayı mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi. Şimşek ise, “Öğretmenim sizin sayenizde vatan, bayrak, millet, ezan sevgisini öğrendik. Sizlerden öğrenmiş olduğumuz bilgiler ışığında vatanımıza, milletimize, ilçemize ve ülkemize çalışmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Öğretmenim canım benim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Kasım 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Öğretmenim canım benim haberi güncellenecektir.

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