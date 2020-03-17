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Ankara Haberleri: Ödemeler ötelensin esnaf nefes alsın

ANKARA HABERLERİ

Ödemeler ötelensin esnaf nefes alsın

Hürriyet Haber
17.03.2020 - 09:07 |Son Güncelleme :

Ankara'da servis işi yapan bir grup küçük esnaf, düzenlediği basın açıklamasında kredi borçları başta olmak üzere, SSK ve MTV gibi ödemelerinin ötelenmesini talep etti.

Hürriyet Haber

Esnaf, koronavirüs salgınından dolayı işlerinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Esnaf adına konuşan Fatih Hosta, şunları söyledi: “Turizm taşımacılığı işi yapan esnaf olarak, bir takım sıkıntılarımızı dile getirmek için burada toplandık. KDV'lerimiz, vergilerimiz, stopajlarımızdan dolayı birçok arkadaşımız mağdur. Birçok şoför arkadaşımız işten çıkartıldı. Tek beklentimiz küçük esnafa bu süreçte yardımcı olmaları. KDV, yapılandırma, Bağ-Kur borcu olan birçok esnaf arkadaşımız var. En azından mevcut sıkıntıyı atlatana kadar borçların ötelenmesi, daha ileri alınması noktasında bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Son iki haftada arabalar iş yapamadı. Tüm işler iptal oldu. Hiç değilse borçlar dondurulabilir ve esnaf en azından nefes alır.” Turizm firması sahibi Yasin Kalyoncu, “Arkadaşlarımız kredisini ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor. Bütün işlerimiz iptal oldu. Devletimizden yardım bekliyoruz küçük esnaf olarak” dedi. Araç sahibi İsmail Duran ise, “Devletimizden ödemelerin dondurulması ve ötelenmesini bekliyoruz. Yoksa esnaf Türkiye genelinde iflas etmek durumunda kalacak” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ödemeler ötelensin esnaf nefes alsın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Mart 2020 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ödemeler ötelensin esnaf nefes alsın haberi güncellenecektir.

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