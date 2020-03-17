Ödemeler ötelensin esnaf nefes alsın

Esnaf, koronavirüs salgınından dolayı işlerinin bitme noktasına geldiğini ifade etti. Esnaf adına konuşan Fatih Hosta, şunları söyledi: “Turizm taşımacılığı işi yapan esnaf olarak, bir takım sıkıntılarımızı dile getirmek için burada toplandık. KDV'lerimiz, vergilerimiz, stopajlarımızdan dolayı birçok arkadaşımız mağdur. Birçok şoför arkadaşımız işten çıkartıldı. Tek beklentimiz küçük esnafa bu süreçte yardımcı olmaları. KDV, yapılandırma, Bağ-Kur borcu olan birçok esnaf arkadaşımız var. En azından mevcut sıkıntıyı atlatana kadar borçların ötelenmesi, daha ileri alınması noktasında bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Son iki haftada arabalar iş yapamadı. Tüm işler iptal oldu. Hiç değilse borçlar dondurulabilir ve esnaf en azından nefes alır.” Turizm firması sahibi Yasin Kalyoncu, “Arkadaşlarımız kredisini ödeyemiyor, evine ekmek götüremiyor. Bütün işlerimiz iptal oldu. Devletimizden yardım bekliyoruz küçük esnaf olarak” dedi. Araç sahibi İsmail Duran ise, “Devletimizden ödemelerin dondurulması ve ötelenmesini bekliyoruz. Yoksa esnaf Türkiye genelinde iflas etmek durumunda kalacak” diye konuştu.