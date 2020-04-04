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Ankara Haberleri: O’cusun bu’cusunu kenara bırakın

ANKARA HABERLERİ

O’cusun bu’cusunu kenara bırakın

Murat YILMAZ
04.04.2020 - 23:15 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, koronavirüsle mücadele konusunda ‘birlik-beraberlik’ vurgusu yaptı ve ekledi: “Zaman, geçmiş tartışmaları, kavgaları, suni gündemleri, ‘sen o’cusun ben bu’cuyum’ gereksizliklerini bir kenara bırakma zamanıdır.”

Murat YILMAZ

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik etkilerinin yanı sıra bu süreçte belediye olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili Hürriyet Ankara’ya değerlendirmelerde bulundu. Yenimahalle ilçesinin Ankara ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Fethi Yaşar, koronavirüsten etkilenen işletme ve çalışanlara hem devletin hem de yerel yönetimlerin destek sağlaması gerektiğine vurgu yaptı. Yaşar, şunları söyledi:

VATANDAŞLA İLİŞKİ SIKLAŞTIRILMALI

“Yenimahalle, Ankara’da ticaretin yüzde 40’ının yapıldığı bir ilçe. Çok sayıda esnafımız maalesef kepenk indirdi, çok sayıda işletme işçilerine izin verdi. Üretim ve sosyal yaşam durma noktasına geldi. Bütün dünyayı kasıp kavuran bu olayda yerel yönetimlerin bölgesindeki vatandaşla ilişkisini daha sıklaştırması gerektiğine inanıyorum. İş insanları ileriye dönük planlama yapamıyor. Devletimiz çeşitli tedbirler alıyor, imkânları KOBİ’lere, esnaflara, işletmelere vermeye çalışıyor ama borçlar öteleniyor. Bu ötelenen borçlar nasıl ödenecek, kazanç sağlanabilecek mi bilinmiyor. Gücümüz nispetinde bu işletmelerin ayakta kalması için çalışma yapılmalı. Devlet, çalışamayan işçilere maaşını göndermek, gerekli desteği sağlamak zorunda. Yerel yönetimler de yardımları sağlamalı. Devletimizin de yerel yönetimlerin de halkımıza güven vermesi lazım. Her türlü tehlikenin altından kalkan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti bunun da altından kalkacaktır.

BİN AİLEYE DÖRT ÇEŞİT SICAK YEMEK

65 yaş üstüne yasak geldi. Ekonomik durumları iyi olanlar ve olmayanlar var. Sokağa çıkamayanların ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Ekonomik durumu kötü olup yemek yapamayacak durumdakilere imkanlarımız ölçüsünde yemek gönderiyoruz. Çok büyük talep var ama bizim bunu tamamen karşılama imkânımız yok. Hepsini denetledik. İmkânı olmayan, hasta ve kimsesi bulunmayan vatandaşlarımıza yemek gönderiyoruz. Her gün bin aileye dört çeşit sıcak yemek gönderiliyor. Bin 315 aileye Yeni Kart uygulaması ile 200 TL nakdi yardım yapılıyor. Yemek yapabilecek ancak durumu iyi olmayanlara da paketler hazırlattık. Beş bin adet yardım kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Türkiye’de salgın olmadan önce çalışmalara başladık. Her gün düzenli olarak dezenfektan çalışmaları sürüyor. Dezenfekte ve temizlik işlerine çok büyük önem verdik. Diğer müdürlüklerimizdeki personeli de temizliğe kaydırarak bu virüsün yayılmaması için çabalıyoruz. En büyük görev yerel yönetimlere ve vatandaşımıza düşüyor. Vatandaşımızın evinden çıkmaması kurallara uyması gerekiyor. Yayınlanan genelgeler doğrultusunda işletmelerin, pazarların düzenini sağlıyoruz.”

O’cusun bu’cusunu kenara bırakın

YARDIMI SEN YAPMIŞSIN BEN YAPMIŞIM NE ÖNEMİ VAR

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden O’cusun bu’cusunu kenara bırakın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2020 tarihinde saat 23 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça O’cusun bu’cusunu kenara bırakın haberi güncellenecektir.

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