Normalleşme yoğunluğu

Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda sürdürülen esnek çalışma, dün itibarıyla sona erdi. İşe dönen kamu personelinin yanı sıra, restoran, kafe, lokanta, kıraathane, çay bahçeleri gibi işletmelerin de açılmasıyla birlikte Ankara’da trafik ve insan yoğunluğu yaşandı. Bir süredir evlerinde çalışanların bir kısmı kendi araçlarıyla, bir kısmı da toplu taşıma araçlarıyla iş yerlerine gitti. Pandemi süresince trafiğin rahat olduğu kentte, özellikle bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu. Özellikle Kızılay ve Ulus meydanı ile Konya, Samsun, İstanbul ve Eskişehir yollarındaki araç yoğunluğu dikkat çekti.

HARİTAYA DA YANSIDI

Ankara trafiği, ‘yeni normal’in ilk gününde eski günlerindeki gibiydi. Haftalarca evde kaldıktan sonra işe gidebilmek için araçlarıyla aynı anda yola düşen vatandaşların sebep olduğu yoğunluk, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) BaşkentMobil telefon uygulamasındaki ‘trafik durumu’ haritasına da yansıdı. Eskişehir Yolu’nda merkez istikamette Söğütözü metrosunun olduğu nokta ile Anadolu Bulvarı ve Bilkent köprüsü kesişimi, Keçiören’de Fatih Köprüsü (Caddesi), Aydınlıkevler’de Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Cebeci kavşağı ve Tıp Fakültesi Caddesi, Altındağ’da Talatpaşa Bulvarı ve Plevne Caddesi boyunca, Sıhhiye’de Kızılay istikametinde, Ulus’ta heykel ve çevresinde, Hipodrom Caddesi’nin Emniyet kavşağında, Anadolu Bulvarı’nın Macunköy kısmında, İstasyon Caddesi’nde ve şehrin farklı birkaç noktasında yollar; 08.00-09.00 saatleri arasında önceden olduğu gibi yine ‘yoğun’ anlamına gelen ‘kırmızı’ renkle gösterildi.

KAVİMLER GÖÇÜ GİBİ TRAFİK

Ankaralı bazı vatandaşlar da sabah saatlerinde oluşan yoğunluğa, sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi:

* Eskişehir Yolu: Bayram dönüşlerinde bu kadar trafik olmuyordu bu neeeee!

* Bu saatte trafik? Hem de Ankara’da! Bu kadar insan normalde bu saatte trafik oluşturmazdı, nasıl yeni normal bu?

* Ya neden? Her şey yoluna giriyorken bile bu saçma trafik neden?

* 08.38 Ankara trafik felç.

* Ankara’da Kavimler Göçü gibi trafik var. Hiç sevmedim ben bu normalleşmeyi.

* Ankara trafiğinde eski günlere dönüş.

Polis ekiplerince, kontrol noktalarında durdurulan araçlar kontrol edildi.