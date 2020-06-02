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Ankara Haberleri: Normalleşme denetimi

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Normalleşme denetimi

Hürriyet Haber
02.06.2020 - 17:14 |Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri yeni normalleşme sürecinde kafe, restoran ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu.

Hürriyet Haber

Tek kullanımlık ürünlerden sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerini uyması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi. İşletmelerle ilgili denetimlerini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda öncelikli olarak yeni açılan iş yerlerimizin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunu yanı sıra işletmecilerimizin vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunarak olası bir olumsuzluğunda önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Normalleşme denetimi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2020 tarihinde saat 17 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Normalleşme denetimi haberi güncellenecektir.

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