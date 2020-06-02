Normalleşme denetimi

Tek kullanımlık ürünlerden sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerini uyması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi. İşletmelerle ilgili denetimlerini sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda öncelikli olarak yeni açılan iş yerlerimizin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunu yanı sıra işletmecilerimizin vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunarak olası bir olumsuzluğunda önüne geçmiş oluyoruz” diye konuştu.