Neslihanoğlu: Yetki zaten Meclis’te niye gündeme getirmedi

“Bu konuyu çok önemsiyorsa çıkıp orada gündeme getirebilirdi” diyen Yaşar şöyle konuştu: “Komisyonların çalışması ile ilgili Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a öneride bulunan benim. O da çalışması yönünde olumlu baktı. Mansur Bey komisyonların çalışması konusunu gündemin 19. maddesine aldı. Komisyonların çalışmaması yönünde bir görüşümüz olsa onu Belediye Meclisi gündemine almayız. Gündeme alınan konunun görüşülüp görüşülmemesi, ertelenmesi ya da karara bağlanmaması Meclis’in yetkisinde. Bu konuyu çok önemsiyorsa çıkıp orada gündeme getirebilirdi.



AÇIKLAMALARIYLA KULLANILAN OY ÇELİŞİYOR



Bu açıklamalarıyla Meclis’teki oy kullanımları çelişiyor, manidar. Ayrıca Meclis öncesinde grup başkanvekilleri ile yaptığımız görüşmede bu konunun ertelenmesi konusunda karar söylediler. Onlar öyle belirtince bizim de yapacağımız bir şey yok orada Meclis çoğunluğu AK Parti ve MHP’de. Mehmet Bey böyle bir açıklama yapmış ama keşke bu açıklamayı yapmadan önce kendi grup başkanvekili ile görüşseydi. Mehmet Bey uzun yıllar belediye meclis üyeliği yapmış, belediye meclis görev ve yetkilerini çok iyi bilen ve gayet yetenekli de bir arkadaşımızdır. Hep beraber kenetlenmemiz gereken bu COVID-19 surecinde gönül isterdi ki Meclis Baskanvekili’miz bu konuyla ilgili bir takım öneriler getirseydi. Bunu talihsiz bir açıklama olarak görüyorum.”