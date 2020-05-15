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Ankara Haberleri: Neslihanoğlu: Yetki zaten Meclis’te niye gündeme getirmedi

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Neslihanoğlu: Yetki zaten Meclis’te niye gündeme getirmedi

Murat YILMAZ
15.05.2020 - 00:22 |Son Güncelleme :

ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Meclis İkinci Başkanvekili Mehmet Yıldız’ın cuma günü gerçekleştirilen Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda ‘komisyon seçimlerinin yapılmaması’na yönelik eleştirisine yanıt verdi.

Murat YILMAZ

“Bu konuyu çok önemsiyorsa çıkıp orada gündeme getirebilirdi” diyen Yaşar şöyle konuştu: “Komisyonların çalışması ile ilgili Millet İttifakı’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a öneride bulunan benim. O da çalışması yönünde olumlu baktı. Mansur Bey komisyonların çalışması konusunu gündemin 19. maddesine aldı. Komisyonların çalışmaması yönünde bir görüşümüz olsa onu Belediye Meclisi gündemine almayız. Gündeme alınan konunun görüşülüp görüşülmemesi, ertelenmesi ya da karara bağlanmaması Meclis’in yetkisinde. Bu konuyu çok önemsiyorsa çıkıp orada gündeme getirebilirdi.

AÇIKLAMALARIYLA KULLANILAN OY ÇELİŞİYOR

Bu açıklamalarıyla Meclis’teki oy kullanımları çelişiyor, manidar. Ayrıca Meclis öncesinde grup başkanvekilleri ile yaptığımız görüşmede bu konunun ertelenmesi konusunda karar söylediler. Onlar öyle belirtince bizim de yapacağımız bir şey yok orada Meclis çoğunluğu AK Parti ve MHP’de. Mehmet Bey böyle bir açıklama yapmış ama keşke bu açıklamayı yapmadan önce kendi grup başkanvekili ile görüşseydi. Mehmet Bey uzun yıllar belediye meclis üyeliği yapmış, belediye meclis görev ve yetkilerini çok iyi bilen ve gayet yetenekli de bir arkadaşımızdır. Hep beraber kenetlenmemiz gereken bu COVID-19 surecinde gönül isterdi ki Meclis Baskanvekili’miz bu konuyla ilgili bir takım öneriler getirseydi. Bunu talihsiz bir açıklama olarak görüyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Neslihanoğlu: Yetki zaten Meclis’te niye gündeme getirmedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Neslihanoğlu: Yetki zaten Meclis’te niye gündeme getirmedi haberi güncellenecektir.

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