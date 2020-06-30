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Ankara Haberleri: NASA’nın gözünden Ankara’da gece

ANKARA HABERLERİ

NASA’nın gözünden Ankara’da gece

Doğahan GİRİTLİOĞLU
30.06.2020 - 00:01 |Son Güncelleme :

NASA Earth Observatory (NASA Dünya Gözlemevi) Ankara’nın yörüngeden kaydedilen görüntülerini paylaştı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara’da Gece’ başlığıyla paylaşılan fotoğrafta; şehirdeki otoyollar, tren yolları, sanayi ve yaşam alanlarının yanı sıra, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’ün ebedi istirahatgahı’ bilgisiyle Anıtkabir’e de ayrı bir başlıkla yer verildi. Ayrıca Ankara, ‘Türkiye’nin coğrafi ve politik merkezi’ olarak tanımlandı. Sanayi bölgelerinden yayılan beyaz ışık, yaşam alanlarında yoğunlaşan sokak lambaları ve yaydıkları sarı ışıklara dikkat çekildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden NASA’nın gözünden Ankara’da gece hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2020 tarihinde saat 00 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça NASA’nın gözünden Ankara’da gece haberi güncellenecektir.

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