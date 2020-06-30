NASA’nın gözünden Ankara’da gece

‘Ankara’da Gece’ başlığıyla paylaşılan fotoğrafta; şehirdeki otoyollar, tren yolları, sanayi ve yaşam alanlarının yanı sıra, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’ün ebedi istirahatgahı’ bilgisiyle Anıtkabir’e de ayrı bir başlıkla yer verildi. Ayrıca Ankara, ‘Türkiye’nin coğrafi ve politik merkezi’ olarak tanımlandı. Sanayi bölgelerinden yayılan beyaz ışık, yaşam alanlarında yoğunlaşan sokak lambaları ve yaydıkları sarı ışıklara dikkat çekildi.
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