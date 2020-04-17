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Ankara Haberleri: Müzelere 3D gezi

ANKARA HABERLERİ

Müzelere 3D gezi

Hürriyet Haber
17.04.2020 - 09:39 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan müzeleri gezme imkânı sağlayan sanal müze uygulamasıyla, Türkiye’nin en büyük 13 müzesi görülebiliyor. Şu ana kadar 810 bin 410 kez ziyaret edilen sanal müzeler arasında Kurtuluş Savaşı Müzesi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesi de listede ilk beş arasında yer aldı.

Hürriyet Haber

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan müzeleri yerinde geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulaması ile Türkiye’nin en büyük 13 müzesi 810 bin 410 kez ziyaret edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgınının kültür sanat hayatını da sekteye uğratmasıyla, mart ayının sonlarına doğru sanal müze uygulamasını hayata geçirdi. Turizmi en çok besleyen kültür sanat alanlarından milyonlarca esere ev sahipliği yapan müzelerden 13’ü ise bu süreçte “https://sanalmuze.gov.tr” adresinde sanal ortamda ziyarete açıldı.

810 BİN 410 ZİYARETÇİ

Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi (Birinci Meclis Binası), Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Gazi Müzesi Samsun, Etnoğrafya Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Boğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji Müzesi, Zeugma Müzesi Gaziantep ve Çorum Müzesi, geride kalan sürede 810 bin 410 kez ziyaret edildi.

İLK SIRADA GÖBEKLİTEPE

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu’nun en çok ziyaret edilen tarihi mekânların başında gelen Göbeklitepe Örenyeri 255 bin 150 kez gezilerek, sanal müzeler içerisinde en çok görülen yer oldu. Cumhuriyet’in dönüm noktasına şahitlik yapan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmalarını yürüttüğü Birinci Meclis Binası olan Kurtuluş Savaşı Müzesi ise 140 bin 925 kez gezildi. Yasemin KALYONCUOĞLU/AA

ANADOLU MEDENİYETLERİ’NE BÜYÜK İLGİ

Efes Müzesi sanal müzeler içerisinde en çok gezilenler arasında yer alırken, onu sırasıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Troya Müzesi takip etti.

Efes Müzesi 102 bin 999 kez gezildi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi 96 bin 340 ziyaretçi ile 4’üncü, Çanakkaledeki Troya Müzesi ise 85 bin 296 ziyaretçi ile 5’inci sırada yer aldı.

Müzelere 3D gezi

ESERLER NET GÖRÜLÜYOR

Yerinde geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulamasında ziyaretçiler, müzeyi gezmeye istediği bölümden başlıyor. Tarih meraklıları eserleri yakınlaştırarak inceleme fırsatı bulurken, gezenlere müzelerle ilgili mekânın ve eserlerin tarihçesi de sunuluyor. 3 boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan müzelerde, camekanlı yapıların içinde muhafaza edilen nadide eserler net bir şekilde incelenebiliyor.

Müzelere 3D gezi

ANKARA BU SEFER İLK BEŞTE YER ALDI
Müzelere 3D gezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın şubat ayında açıkladığı bakanlığa bağlı ‘2019’da en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri’ arasında Ankara yer almamıştı. Şuan sanal müze uygulamasında ziyaret edilen müzeler arasında Ankara müzeleri ilk beşte yer alıyor. Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel, bakanlığın şubat ayında açıkladığı listede Ankara’nın olmamasını köşesinde ‘O listede neden yokuz’ başlığıyla gündeme getirmişti.

Müzelere 3D gezi

Müzelerin krokilerinin ve bölümlerinin de tanıtıldığı sanal müzeleri, isteyenler sinevizyon şeklinde hızlı bir şekilde de gezebiliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Müzelere 3D gezi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde saat 09 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Müzelere 3D gezi haberi güncellenecektir.

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