Müşteri istiyor berberler geri çeviremiyor

* Koronavirüsün yayılmasını engellemek için iş yerleri 21 Mart itibarıyla geçici olarak kapatılan berberlerden bazıları, yasağı ‘evde-iş yerinde tıraş’ yaparak deliyor.

* Ankara Berberler Odası Başkanı Sezai Kara, talebin müşteriden geldiğini belirterek, “Sağlık için doğru değil ama paraya ihtiyacı olan, müşteriyi geri çeviremiyor” diyor.

Müşterilerin evine ya da iş yerlerine giden berberler, iki-üç katı fiyatlara(35-50 TL yerine 100-150 TL) saç kesimi yapıyor. Yasağı delen berber sayısı fazla olmadığı için de randevular üç-beş gün arasında alınabiliyor. Hürriyet Ankara’ya konuşan Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, kentteki berberlerin yüzde 90’ına müşterisinden talep geldiğini belirterek, “Genelgeye göre yasak. İşin açıkcası gitmek de doğru değil ama paraya ihtiyacı olan müşteriyi geri çeviremiyor” dedi. Kara, yaşanan süreci özetle şöyle anlattı:

DOĞRU DEĞİL AMA MECBUR KALIYOR

“Berberler, günlük çalışan esnaflardır. Üç haftadır çalışamıyor olmamız, ‘ailemize götürecek paramız yok’ demek. Cebimizdeki ufak tefek paralar da bitti. Müşterisi ‘beni tıraş et’ diye arıyor. ‘Acaba yapmazsam müşterimi kaybeder miyim?’ korkusu başlıyor. Maddi sıkıntılar da eklenince, bazı berberler kendine göre de doğru olmayan şeyler yapıyor. Doğru değil ama mecbur kalıyor.

DEVLETTEN MADDİ DESTEK BEKLİYORUZ

Ekmek parası olmayan berber ne yapacak? Bu adamı tutamayız. Bu adam gizli gizli yine bir yerlerde tıraş etmeye devam edecek. Bir an önce devletten bu alandaki esnafa küçük de olsa maddi destek bekliyoruz. Ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. ‘Evde kal’ Çağrısı çok güzel. Evde kalıyoruz ama hepimizin çocuğu var. Devletimizden esnafımıza yardımcı olacak bir düzenleme bekliyoruz."

BEN KESMESEM BAŞKA BİRİNİ BULACAK

Hürriyet Ankara’nın ulaştığı dört farklı ilçeden dört berber ise yasağa karşın evlerde saç kesimi yapmalarının gerekçesini şöyle açıklıyor:

* Altındağ’da bir berber: “30 yılı aşkın süredir saçını kestiğim müşterilerim var. Artık müşteri değil arkadaş olduk. Hijyene dikkat ederek, tanıdığım kişilerin evlerine gidiyorum.”

* Çankaya’da lüks bir kuaförde çalışan bir berber: “Müşterimizin çoğu karantina şartlarında da çalışmaya devam etmesi gereken kişiler. Bu yüzden ben kesmesem kaybedeceğim, başka birini bulacak. Normalde 100-120 TL, eve gittiğimde 200 TL. 100 TL farkı ben istemesem bahşiş olarak veriyor zaten.” * Etimesgut’ta iş yeri olan bir berber: “Müşterilerin çoğu ya komşum ya tanıdığım. Israrla tıraş etmemi istiyorlar. Kendimi de riske atıyorum ama biz parayı günlük kazanan insanlarız, aileme bakmak zorundayım. Normalde 35 TL ama 100 TL’ye evlere gidiyorum.”

* Keçiören’de bir berber: “Üç haftadır para kazanamıyoruz. İlk haftalar müşterilerden gelen talebi geri çevirdik ama benim de eve yiyecek götürmem gerek. Çaresiz evlere tıraşa gitme taleplerini kabul etmeye başladım.”

CEZASI 3 BİN 150 TL

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda evlere-iş yerlerine giden berberlerin veya kuaförlerin tespit edilmesi halinde 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Eğer berber veya kuaförler verilen ceza sonrası tekrar yakalanırsa, ruhsat iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanıyor.