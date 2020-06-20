Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak

Ukrayna'da geçen ay dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası beyninde hasar oluşan Murat Türk, Sağlık Bakanlığı’nca gönderilen ambulans uçakla tedavi için Ankara’ya getirildi. Türk çifti Ukrayna’nın Dnipro kentindeki bir hastanede uygulanan tedavilere karşı, hastalığında düzelme göstermeyen bebeklerinin Türkiye’de tedavi edilmesi için büyükelçilik görevlilerinden yardım istedi. Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan yardım talebini geri çevirmeyen Sağlık Bakanlığı, gerekli hazırlıkları tamamlayarak Murat bebeğin Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmasını sağladı. Baba Hakan Türk süreci şu sözlerle anlattı:

KENDİ VATANIMDAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİRDİLER

“21 Mayıs’ta dünyaya gelen Murat, birkaç gün sonra göbek bölgesinde oluşan kanama nedeniyle rahatsızlandı. Muayenesinin ardından bağırsaklarından ameliyat edildi, ama sağlık durumu aradan geçen süre içerisinde düzelme göstermedi. Yardım çağrımız duyulduktan sonra Türkiye'den gerek bakanlık, gerek hastane ve gerekse Cumhurbaşkanlığı nezdinde birçok kez arandım. Telefonlarım hiç susmadı, bana Ukrayna'da bile kendimi vatanımdaymışım gibi hissettirdiler. Bizim ufacık çığlığımızı duyup, kocaman bir ses haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim.“

10 GÜN İÇİNDE TABURCU ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bebeğin tedavisini yürüten Ankara Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Cüneyt Tayman, sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda hayati tehlikesinin olmadığını gördük. İlerleyen dönemlerdeki sonuçlarına göre takiplerini yapacağız ve güzel bir şekilde ailesine teslim edeceğiz. Bebeği 1 hafta 10 gün içerisinde herhangi bir aksilik olmazsa taburcu etmeyi düşünüyoruz.”