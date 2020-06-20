Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak

Ankara Haberleri: Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak

ANKARA HABERLERİ

Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak

Ömer OLCAY/AA
20.06.2020 - 01:45 |Son Güncelleme :

Ukrayna’da 21 Mayıs’ta dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği ameliyat sonrası beyninde hasar oluşan Murat bebek, tedavi için getirildiği Başkent’te sağlığına kavuşmak için gün sayıyor.

Ömer OLCAY/AA

Ukrayna'da geçen ay dünyaya gelen ve henüz 13 günlükken geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası beyninde hasar oluşan Murat Türk, Sağlık Bakanlığı’nca gönderilen ambulans uçakla tedavi için Ankara’ya getirildi. Türk çifti Ukrayna’nın Dnipro kentindeki bir hastanede uygulanan tedavilere karşı, hastalığında düzelme göstermeyen bebeklerinin Türkiye’de tedavi edilmesi için büyükelçilik görevlilerinden yardım istedi. Ukrayna Büyükelçiliği’nden yapılan yardım talebini geri çevirmeyen Sağlık Bakanlığı, gerekli hazırlıkları tamamlayarak Murat bebeğin Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmasını sağladı. Baba Hakan Türk süreci şu sözlerle anlattı:

Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak

KENDİ VATANIMDAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİRDİLER

“21 Mayıs’ta dünyaya gelen Murat, birkaç gün sonra göbek bölgesinde oluşan kanama nedeniyle rahatsızlandı. Muayenesinin ardından bağırsaklarından ameliyat edildi, ama sağlık durumu aradan geçen süre içerisinde düzelme göstermedi. Yardım çağrımız duyulduktan sonra Türkiye'den gerek bakanlık, gerek hastane ve gerekse Cumhurbaşkanlığı nezdinde birçok kez arandım. Telefonlarım hiç susmadı, bana Ukrayna'da bile kendimi vatanımdaymışım gibi hissettirdiler. Bizim ufacık çığlığımızı duyup, kocaman bir ses haline getiren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ederim.“

10 GÜN İÇİNDE TABURCU ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bebeğin tedavisini yürüten Ankara Şehir Hastanesi Yenidoğan Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Cüneyt Tayman, sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda hayati tehlikesinin olmadığını gördük. İlerleyen dönemlerdeki sonuçlarına göre takiplerini yapacağız ve güzel bir şekilde ailesine teslim edeceğiz. Bebeği 1 hafta 10 gün içerisinde herhangi bir aksilik olmazsa taburcu etmeyi düşünüyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2020 tarihinde saat 01 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Murat bebek Ankara’da sağlığına kavuşacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kültür merkezinde çalışmalar sürüyor

Kültür merkezinde çalışmalar sürüyor

Üniversitelere peyzaj desteği

Üniversitelere peyzaj desteği

Bahçenin yavruları

Bahçenin yavruları

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Haftaya da bekleniyor

Haftaya da bekleniyor

Sınava ulaşım ücretsiz olacak

Sınava ulaşım ücretsiz olacak

Üç ay sonra top santrada

Üç ay sonra top santrada

Eryaman’da farklı hesaplar

Eryaman’da farklı hesaplar

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Haziran 2020, Cumartesi
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.