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Ankara Haberleri: ‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası

ANKARA HABERLERİ

‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası

Murat YILMAZ
13.12.2020 - 00:13 |Son Güncelleme :

ABB Meclisi’nin önceki günkü oturumunda Evren’deki Fen İşleri Şefi’nin muhtarlara, ‘İYİ Parti veya CHP ilçe başkanlarından referans alın’ dediği yönündeki iddialar yine tartışıldı.

Murat YILMAZ

İddiaların doğru olmadığını söyleyen İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Ünal, “Bölgemizdeki 13 muhtardan toplam 9 muhtarın orada yaptığımız işler doğrultusunda teşekkür yazıları var. Bütün muhtarların imzalı, kaşeli dilekçeleri var, Sayın Başkan’a (Murat Köse) vereceğim” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Bu yazıları sizin talebiniz üzerine mi yazdılar. Dün akşam muhtarların apar topar arandığı ve muhtarlardan teşekkür yazıları alındığı yönünde iddialar var” dedi. AK Parti Evren Meclis Üyesi Hikmet Özbek de, “Konuşmamdan sonra apar topar muhtarlara gönderip imza aldığınızı çok iyi biliyorum, kendileri söylediler” diye konuştu. İYİ Partili Ünal teşekkür yazılarının eski tarihli olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “13 mahalle muhtarını davet edelim, oturalım sorunlarını dinleyelim. Gerekirse Evren’e gidelim, çözelim. Aramalar, teşekkürler eski tarihli mi ya da dün mü aranmış onların hepsi de tespit edilsin” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Aralık 2020 tarihinde saat 00 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası haberi güncellenecektir.

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