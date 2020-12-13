‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası

İddiaların doğru olmadığını söyleyen İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Ünal, “Bölgemizdeki 13 muhtardan toplam 9 muhtarın orada yaptığımız işler doğrultusunda teşekkür yazıları var. Bütün muhtarların imzalı, kaşeli dilekçeleri var, Sayın Başkan’a (Murat Köse) vereceğim” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “Bu yazıları sizin talebiniz üzerine mi yazdılar. Dün akşam muhtarların apar topar arandığı ve muhtarlardan teşekkür yazıları alındığı yönünde iddialar var” dedi. AK Parti Evren Meclis Üyesi Hikmet Özbek de, “Konuşmamdan sonra apar topar muhtarlara gönderip imza aldığınızı çok iyi biliyorum, kendileri söylediler” diye konuştu. İYİ Partili Ünal teşekkür yazılarının eski tarihli olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “13 mahalle muhtarını davet edelim, oturalım sorunlarını dinleyelim. Gerekirse Evren’e gidelim, çözelim. Aramalar, teşekkürler eski tarihli mi ya da dün mü aranmış onların hepsi de tespit edilsin” dedi.