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Ankara Haberleri: Muhtarın derdi, kentin derdi

ANKARA HABERLERİ

Muhtarın derdi, kentin derdi

Sedat CENİKLİ
21.05.2020 - 14:15 |Son Güncelleme :

‘Kentini Yaşayan Gazete Hürriyet Ankara’, sözü muhtarlara veriyor. Muhtarlar, mahalleleriyle ilgili ‘öneri, talep ve şikâyetleri’ aktarıyor.

Sedat CENİKLİ

 

GÖKSU'NUN DEVAMINA YENİ BİR PARK

Etimesgut Göksu Mahallesi sakinleri, hafta sonu ve tatil günlerinde dolup taşan Göksu Park’ın devamı niteliğindeki yeşil alanın da parka dönüştürülmesini istiyor. Alanın, Göksu Park’tan daha büyük bir mesire alanına dönüştürülebileceğine dikkat çeken mahalle muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, “Bizim en büyük sorunumuz boşta duran bu alan. Göksu Park’ın devamı niteliğindeki Akıncılar Caddesi boyunca uzanan bölge, Göksu Park’tan bir kat daha büyük bir alan. Mansur Başkan’ımız gözünde nedir burası, nasıl değerlendirilecek onu görmek istiyoruz. Bu süreç bittiğinde kendisini buraya davet edip, görüşmek isteriz” diye konuştu. Aydoğan, mahallelilerin diğer taleplerini ise şöyle dile getirdi:

TESİS, KÜTÜPHANE, PAZAR, LOKAL

“Yaklaşık 30 bin nüfusumuz var ve bunun yüzde 20’si genç nüfus. Ama onlar için bir spor tesisimiz yok. Gençlerimiz spor tesisi ve kütüphane istiyorlar.Vatandaşlarımızın bir diğer talebi de pazar yeri. En hanımları da keyifli vakit geçirebilecekleri, el işi yapabilecekleri hanımlar lokali istiyorlar.”

VATANDAŞ 'DAR'DA

Mahallesinde dar gelirli ailelerin sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi muhtarı Sultan Bilecen, “Mahallenin en büyük talebi, genel olarak dar gelirli ailelerin çoğunlukta olmasından kaynaklı olarak mali yardım oluyor. Bunun dışında gıda yardımları da istiyorlar. dedi. Bilecen, mahallesindeki diğer eksiklikleri ise şöyle sıraladı:

“En önemli sorunlardan biri de eğitim kurumlarımızın yetersizliği. Mevcut bulunan bir ortaokul inşaatımız tamamlanmadı. Anaokulumuzun da çok büyük bir ihtiyaç olmasına rağmen hala yapılmadığı için hem ebeveynler hem de çocuklarımız zorluk çekiyorlar. Bir de iki tane sağlık tesisi alanımız mevcut ancak henüz inşa edilen bir yapı bulunmuyor.”

 

MAHALLEYE PARK TALEBİ

Mamak Bahçeleriçi Mahallesi muhtarı Ayşegül Tektaş, vatandaşların öncelikli ihtiyacının, vakit geçirebilecekleri bir park olduğunu belirterek, “Mahallemdeki tek sorunum mesire alanı veya çocuk parkı bulunmaması. Onun dışında büyük bir sorunumuz ya da ihtiyacımız yok” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Muhtarın derdi, kentin derdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 14 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Muhtarın derdi, kentin derdi haberi güncellenecektir.

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