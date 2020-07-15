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Ankara Haberleri: Mücadele ruhu bu sergide

ANKARA HABERLERİ

Mücadele ruhu bu sergide

Hürriyet Haber
15.07.2020 - 02:05 |Son Güncelleme :

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 2016 yılında gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Şehitleri’ konulu ‘Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması’nda ödüle layık görülen afişleri yeniden sergiledi.

Hürriyet Haber

Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sergiyle, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde milletin milli iradeye sahip çıkışının, darbecilere karşı birlik ve beraberliğin gücünü temsil eden bağımsızlık inancının, milletin devletine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ve eşsiz mücadele ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması ve görsel bir bellek oluşturulmasının amaçlandığını vurguladı. Yavuz, 14-24 Temmuz'da gezilebilecek serginin, talep görmesi halinde Kurban Bayramı'na kadar açık kalabileceğini sözlerine ekledi.
Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan ise yarışmada 367 eser arasından 9'unun başarı ödülüne, 10'unun mansiyona, 31'inin ise sergilenmeye layık görüldüğünü hatırlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mücadele ruhu bu sergide hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 02 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mücadele ruhu bu sergide haberi güncellenecektir.

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