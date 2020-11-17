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Ankara Haberleri: Mogan’da temizlik yeniden başladı

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Mogan’da temizlik yeniden başladı

Murat YILMAZ
17.11.2020 - 14:53 |Son Güncelleme :

‘Ankara’nın denizi’ olarak adlandırılan Mogan Gölü’nde dip çamuru temizliği çalışmalarının 2’nci etabı başladı.

Murat YILMAZ

Ana gemi İmbat ve üç temizlik gemisi tekrar göle indi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “İnşallah en kısa zamanda göl temiz bir görüntüye kavuşur” dedi. Başkan Şimşek, şunları söyledi:

HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

"Mogan Gölü sadece Gölbaşı nüfusunu ilgilendiren bir değer değil. 5.5 milyon Ankaralı ve ülkemiz için büyük bir değer olan Mogan Gölü’ne hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Mogan, Ankara’nın nefes aldığı bir yer, adeta Ankara’nın denizi. İnşallah en kısa zamanda göl temiz bir görüntüye kavuşur. Gölün temizlenmesiyle birlikte Gölbaşı, Ankara’nın yeşil kenti olacak. Temizliği dört gözle bekliyoruz. Destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bürokratlara çok teşekkür ediyorum.”

Mogan’da temizlik yeniden başladı

3 MİLYONU TEMİZLENDİ 1.5-2 MİLYON METREKÜP DAHA VAR

Metreküp üzerinden ihale yapıldığı için 2017’de başlayan temizlik çalışmaları çıkarılan çamurun belirlenen metreküpe ulaşması nedeniyle 2019’da durmuştu. 2019’un eylül ayında gölde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bugüne kadar 70 milyon maliyetle 3 milyon metreküp dip çamuru alınmış durumda. Yaklaşık 1.5-2 milyon metreküp daha dip çamuru var. Dip çamur temizliğini yaparak gölümüzü tertemiz hale getireceğiz” demişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan’da temizlik yeniden başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Kasım 2020 tarihinde saat 14 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan’da temizlik yeniden başladı haberi güncellenecektir.

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