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Ankara Haberleri: Mogan’da bahar havası

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Mogan’da bahar havası

Sedat CENİKLİ
26.02.2020 - 09:21 |Son Güncelleme :

Başkent’te uzun süredir devam eden soğuk ve kapalı havanın ardından dün güneşin yüzünü göstermesiyle Ankaralılar, açık alanlara koştu.

Sedat CENİKLİ

Hava sıcaklığının 9 dereceye çıktığı kentte vatandaşlar, evlerine yakın parklar ile belediyelere ait mesire alanlarında vakit geçirdi. Güzel havayı fırsat bilenler, Mogan Gölü çevresindeki Atatürk Sahil Parkı içinde yürüyüş yaptı, göldeki kuşları besledi. Bazı vatandaşlar ise göle attıkları oltalar ile balık tuttu. Ebeveynleriyle parka gelen minikler de, kuşları severek ve oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.

Mogan’da bahar havası

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan’da bahar havası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Şubat 2020 tarihinde saat 09 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan’da bahar havası haberi güncellenecektir.

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