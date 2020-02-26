Mogan’da bahar havası

Hava sıcaklığının 9 dereceye çıktığı kentte vatandaşlar, evlerine yakın parklar ile belediyelere ait mesire alanlarında vakit geçirdi. Güzel havayı fırsat bilenler, Mogan Gölü çevresindeki Atatürk Sahil Parkı içinde yürüyüş yaptı, göldeki kuşları besledi. Bazı vatandaşlar ise göle attıkları oltalar ile balık tuttu. Ebeveynleriyle parka gelen minikler de, kuşları severek ve oyunlar oynayarak güzel havanın tadını çıkardı.
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