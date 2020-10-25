Minik Enis nefes alsın

Ankara’da yaşayan Emel ve Gökhan Yeşil çiftinin, 5 ay önce dünyaya gelen ikinci çocukları Enis Talha'ya 17 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Solunum yetersizliği nedeniyle 1 ay yoğun bakımda kalan Enis Talha, nefes alamayacak duruma geldiği için boğazı delinerek trakeostomi yapıldı. Solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Enis Talha'nın sağlığına kavuşabilmesi için ABD'de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi olması gerekiyor. Tedavi için 2.5 milyon dolara ihtiyacı olan aile, 13 Ağustos'ta yardım kampanyası başlattı. Ancak 2 aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 5'i toplanabildi. Aile doğduğundan bu yana sadece bir kez kucaklarına alabildikleri bebeklerinin tedavisi için destek çağrısında bulundu.

ÖLÜMÜNÜ BEKLEMEK İSTEMİYORUZ

Oğlunun solunum cihazıyla nefes aldığını belirten anne Emel Yeşil, ciğerlerinin daha fazla cihaza alışmadan gen tedavisini almak istediklerini söyledi. Enisin doğal yollarla nefes almasını istediklerini kaydeden Emel Yeşil, “Biz gözümüzün önünde yavrumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz. Ben yavrumun yaşamasını istiyorum, kucağıma almak istiyorum çünkü doğduğunda sadece 1 ay emzirebildim, 1 ay kucağıma alabildim” dedi.

TEDAVİ BAŞARI ORANI YÜZDE 95

Tedavi için bağış kampanyası başlattıklarını anlatan anne Yeşil, “Kendi imkânlarımızla tedavi ettiremiyoruz. Önümüzde nasıl bir süreç bizi bekliyor bilmiyorum. Tedavinin başarı oranı yüzde 95. Yüzde 1 bile olsa bir aile için büyük bir umut, destek bekliyoruz. Tedavinin Türkiye’ye gelmesini çok istiyorum çünkü yüzlerce SMA’lı bebek var. SMA’lıların bu parayı toplayacak kadar zamanı yok” diye konuştu.

*Spinal Muskuler Atrofi (SMA), kas kaybı ve zayıflığa sebep olan bir hastalık.