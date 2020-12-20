Minik Bedia’nın yaşam savaşı

SGK tarafından karşılanan ilaçlarla tedavisine başlanan Bedia Ferhan’ın tam anlamıyla sağlığına kavuşabilmesi için ABD’de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisini olması gerekiyor. Aile bebeklerinin tedavisi için 22 Ekim’de yardım kampanyası başlattı. Ancak 2 aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 1’i toplanabildi.



NEFES ALAMIYOR, YUTAMIYOR



Anne Melek Kaleli, “Tedavinin maliyeti 2.4 milyon dolar. Şu an yüzde 1’i tamamlandı. İnsan evladının selasını duymak istemiyor. Biz bunu daha önce duyduk. Tekrar duymak çok zor olur. Kimse ‘Benim 3 liramla, 5 liramla ne olacak’ diye düşünmesin. Başarıp giden o kadar çok insan var ki onlar bize umut oluyor” dedi. Baba Muhittin Kaleli ise, “7 yaşındaki kızım Zeynep her gün odaya geçip 'kardeşim vefat edecek mi?' diye ağlıyor. Kızımız nefes alamıyor, yutamıyor. Biz önceki acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. Hayırsever insanlardan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.