Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Minik Bedia’nın yaşam savaşı

Ankara Haberleri: Minik Bedia’nın yaşam savaşı

ANKARA HABERLERİ

Minik Bedia’nın yaşam savaşı

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/DHA
20.12.2020 - 00:18 |Son Güncelleme :

Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı nedeniyle 2012’de 8 aylık kızlarını kaybeden Melek ve Muhittin Kaleli çifti, şimdi de 6 aylık kızları Bedia Ferhan’a aynı teşhisin konulmasıyla, yeni bir mücadeleye başladı.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/DHA

 SGK tarafından karşılanan ilaçlarla tedavisine başlanan Bedia Ferhan’ın tam anlamıyla sağlığına kavuşabilmesi için ABD’de 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisini olması gerekiyor. Aile bebeklerinin tedavisi için 22 Ekim’de yardım kampanyası başlattı. Ancak 2 aylık sürede gereken paranın sadece yüzde 1’i toplanabildi.

NEFES ALAMIYOR, YUTAMIYOR

Anne Melek Kaleli, “Tedavinin maliyeti 2.4 milyon dolar. Şu an yüzde 1’i tamamlandı. İnsan evladının selasını duymak istemiyor. Biz bunu daha önce duyduk. Tekrar duymak çok zor olur. Kimse ‘Benim 3 liramla, 5 liramla ne olacak’ diye düşünmesin. Başarıp giden o kadar çok insan var ki onlar bize umut oluyor” dedi. Baba Muhittin Kaleli ise, “7 yaşındaki kızım Zeynep her gün odaya geçip 'kardeşim vefat edecek mi?' diye ağlıyor. Kızımız nefes alamıyor, yutamıyor. Biz önceki acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. Hayırsever insanlardan desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Minik Bedia’nın yaşam savaşı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Aralık 2020 tarihinde saat 00 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Minik Bedia’nın yaşam savaşı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Rövanşı kazanma hesapları

Rövanşı kazanma hesapları

Öğrencilere canlı dersle eğitim desteği

Öğrencilere canlı dersle eğitim desteği

Eleştiren heykeller

Eleştiren heykeller

ABB kiralara zam yapmayacak

ABB kiralara zam yapmayacak

Kahramanlara gönülden hizmet

Kahramanlara gönülden hizmet

Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: Bizi derinden üzmüştür

Minibüsçülerden servis önerisine açıklama: 'Bizi derinden üzmüştür'

9 bin 875 noktada dezenfeksiyon

9 bin 875 noktada dezenfeksiyon

Karapınar hizmet alanına dönüşecek

Karapınar hizmet alanına dönüşecek

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Aralık 2020, Pazar
  • İmsak
    06:28
  • Güneş
    07:59
  • Öğle
    12:51
  • İkindi
    15:12
  • Akşam
    17:33
  • Yatsı
    18:58
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.