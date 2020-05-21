Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >MHP’den ABB’ye ‘bahane’ eleştirisi

Ankara Haberleri: MHP’den ABB’ye ‘bahane’ eleştirisi

ANKARA HABERLERİ

MHP’den ABB’ye ‘bahane’ eleştirisi

Hürriyet Haber
21.05.2020 - 16:51 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Pursaklar Meclis Üyesi Rüştü Biçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın hizmet yerine mazeret ürettiğini savunarak “Belediye hizmet üretme makamı, bahane üretme makamı değil” dedi. Biçer yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti:

Hürriyet Haber

“(Mansur Yavaş) Bir yıl önce Büyükşehir Meclis toplantısında gündeme getirdiğim seçim öncesi vaatlerinin birçoğunu yerine getirmemiştir. Hâlâ master ulaşım planının olmadığı bir başkentte yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim meydanlarında en büyük vaadi olan Pursaklar’ın da büyük fayda göreceği havaalanı metrosu için maalesef hiçbir çalışma başlamamıştır. Yine uzun zamandır açılan ancak bir türlü faaliyete geçirilmeyen havaalanını Kahramankazan’a bağlayacak olan 50 ve 30 metrelik yollar, asfaltı atılmamasından dolayı kullanılmamaktadır. Pursaklar’ın, Bağlum tarafından girişi ve çıkışı bu yolların açılacağından kapatılmış durumda.

‘ANKARA’YA DAİR BİR VİZYONU YOK’

Başta Pursaklar olmak üzere Ankara’nın birçok bulvar ve caddelerinde asfalt atılması, yenilemesi ve bakım yapılması gerekiyor, parklarımız bakımsız, parklardaki ağaçlar kurumakta, çocuk oyun alanları, oturma mekânları bakımsız vaziyette. Pursaklar ilçemizin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında vermiş olduğum önergeler bekletilerek hâlâ bir çalışma başlatılmadı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı 1 yılı aşkın dönemde ‘100 günlük, 200 günlük icraatlarım’ diyerek sunumlar yaptı. Hep ön plana çıkardığı söylem ‘tasarruf ettik, belediyeyi kâra geçirdik’ oldu. Millete hizmet etmez, Ankaralıların yaşamını kolaylaştırmaz, hizmet üretmezsen tabii ki tasarruf edersin. Ama buna tasarruf demezler, beceriksiz yönetim derler. Maalesef ne bir icraat var, ne de bir hizmet var. Bir yılın sonunda gördük ki Mansur Yavaş’ın Ankara’ya dair bir vizyonu yok maalesef.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden MHP’den ABB’ye ‘bahane’ eleştirisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça MHP’den ABB’ye ‘bahane’ eleştirisi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kampanyaya 23 milyon TL’lik yardım

Kampanyaya 23 milyon TL’lik yardım

65 yaş ve üzerine şartlı seyahat izni

65 yaş ve üzerine şartlı seyahat izni

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Biz davamızda haklıyız

Biz davamızda haklıyız

Mukadder teyzeye sürpriz kutlama

Mukadder teyzeye sürpriz kutlama

Çarşı yeniden hizmete girdi

Çarşı yeniden hizmete girdi

Şiddetli rüzgâr minareyi yıktı

Şiddetli rüzgâr minareyi yıktı

Çamur çıktı Mogan’ın sakinleri geri döndü

Çamur çıktı Mogan’ın sakinleri geri döndü

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

22 Mayıs 2020, Cuma
  • İmsak
    03:34
  • Güneş
    05:21
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:45
  • Akşam
    20:10
  • Yatsı
    21:49
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.