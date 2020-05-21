MHP’den ABB’ye ‘bahane’ eleştirisi

“(Mansur Yavaş) Bir yıl önce Büyükşehir Meclis toplantısında gündeme getirdiğim seçim öncesi vaatlerinin birçoğunu yerine getirmemiştir. Hâlâ master ulaşım planının olmadığı bir başkentte yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim meydanlarında en büyük vaadi olan Pursaklar’ın da büyük fayda göreceği havaalanı metrosu için maalesef hiçbir çalışma başlamamıştır. Yine uzun zamandır açılan ancak bir türlü faaliyete geçirilmeyen havaalanını Kahramankazan’a bağlayacak olan 50 ve 30 metrelik yollar, asfaltı atılmamasından dolayı kullanılmamaktadır. Pursaklar’ın, Bağlum tarafından girişi ve çıkışı bu yolların açılacağından kapatılmış durumda.

‘ANKARA’YA DAİR BİR VİZYONU YOK’

Başta Pursaklar olmak üzere Ankara’nın birçok bulvar ve caddelerinde asfalt atılması, yenilemesi ve bakım yapılması gerekiyor, parklarımız bakımsız, parklardaki ağaçlar kurumakta, çocuk oyun alanları, oturma mekânları bakımsız vaziyette. Pursaklar ilçemizin ihtiyaçları ve sorunlarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında vermiş olduğum önergeler bekletilerek hâlâ bir çalışma başlatılmadı. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı yaptığı 1 yılı aşkın dönemde ‘100 günlük, 200 günlük icraatlarım’ diyerek sunumlar yaptı. Hep ön plana çıkardığı söylem ‘tasarruf ettik, belediyeyi kâra geçirdik’ oldu. Millete hizmet etmez, Ankaralıların yaşamını kolaylaştırmaz, hizmet üretmezsen tabii ki tasarruf edersin. Ama buna tasarruf demezler, beceriksiz yönetim derler. Maalesef ne bir icraat var, ne de bir hizmet var. Bir yılın sonunda gördük ki Mansur Yavaş’ın Ankara’ya dair bir vizyonu yok maalesef.”