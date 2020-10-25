MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak

Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına dikkat edilerek, sınırlı katılımla gerçekleşen kongreye delegeler Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla geldi. Mevcut MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kongredeki tek aday oldu. Baştuğ törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

SORUMLULUĞUMUZ AĞIR VEBALİMİZ BÜYÜK

“Seçilecek heyet, bilge liderimiz Genel Başkanımızın çeyrek asır önce hedef olarak gösterdiği ve Cumhur İttifakı’nda vücut bulan ‘2023 lider ülke Türkiye’ idealini karşılayacak kadrolar olacaktır. Göreve gelecek heyetler aynı zamanda 15 Temmuz işgal girişimine karşı gösterilen milli direnişin, Yenikapı’da filizlenen milli dirilişin, Cumhur İttifakı ile gerçekleşen milli şahlanışın sancaktarlığını yapacaklardır. Dahası büyük Türk milletinin istiklali ve istikbalinin yükü öncelikli olarak bu kadroların omuzlarında olacaktır. Yürekten inanıyoruz ki ağır bedeller ödenerek yürünen bu yolda, yeni yüzyıl Türk cihan devletinin doğuşuna şahitlik edecektir. Sorumluluğumuz ağır, vebalimiz büyüktür.”

BİRLİK İÇERİSİNDE YAPILDI

Kongrenin divan başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Ankara İl Kongresi’nin birlik içerisinde yapıldığına dikkat çekerek, “Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir” dedi.