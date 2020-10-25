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Ankara Haberleri: MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak

ANKARA HABERLERİ

MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak

Doğahan GİRİTLİOĞLU
25.10.2020 - 21:30 |Son Güncelleme :

MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi dün Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi’nde yapıldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına dikkat edilerek, sınırlı katılımla gerçekleşen kongreye delegeler Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla geldi. Mevcut MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, kongredeki tek aday oldu. Baştuğ törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak

SORUMLULUĞUMUZ AĞIR VEBALİMİZ BÜYÜK

“Seçilecek heyet, bilge liderimiz Genel Başkanımızın çeyrek asır önce hedef olarak gösterdiği ve Cumhur İttifakı’nda vücut bulan ‘2023 lider ülke Türkiye’ idealini karşılayacak kadrolar olacaktır. Göreve gelecek heyetler aynı zamanda 15 Temmuz işgal girişimine karşı gösterilen milli direnişin, Yenikapı’da filizlenen milli dirilişin, Cumhur İttifakı ile gerçekleşen milli şahlanışın sancaktarlığını yapacaklardır. Dahası büyük Türk milletinin istiklali ve istikbalinin yükü öncelikli olarak bu kadroların omuzlarında olacaktır. Yürekten inanıyoruz ki ağır bedeller ödenerek yürünen bu yolda, yeni yüzyıl Türk cihan devletinin doğuşuna şahitlik edecektir. Sorumluluğumuz ağır, vebalimiz büyüktür.” 

MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak

BİRLİK İÇERİSİNDE YAPILDI

Kongrenin divan başkanı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise Ankara İl Kongresi’nin birlik içerisinde yapıldığına dikkat çekerek, “Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ekim 2020 tarihinde saat 21 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça MHP teşkilatında 2023 idealini karşılayacak kadrolar olacak haberi güncellenecektir.

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