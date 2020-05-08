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Ankara Haberleri: Mezarlıklar ziyarete açıldı

ANKARA HABERLERİ

Mezarlıklar ziyarete açıldı

Hürriyet Haber
08.05.2020 - 03:06 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) koronavirüs önlemleri kapsamında 8 Nisan’dan itibaren ziyarete kapattığı mezarlıklar, kontrollü olarak yeniden ziyarete açıldı. Mezarlık ziyaretleri için vatandaşların ateşleri ölçülerek, belirli kapılardan içeri alınmaya başlandı. ABB Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi:

Hürriyet Haber

“Mezarlıkların ziyarete açılmasıyla birlikte alınan önlemler bayram boyunca da sürdürülecek. Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu yıl da emniyet güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, EGO araçlarımız ve ASKİ ekiplerimiz alanda hazır olacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mezarlıklar ziyarete açıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mayıs 2020 tarihinde saat 03 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mezarlıklar ziyarete açıldı haberi güncellenecektir.

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