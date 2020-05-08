Mezarlıklar ziyarete açıldı

“Mezarlıkların ziyarete açılmasıyla birlikte alınan önlemler bayram boyunca da sürdürülecek. Mezarlıklara giriş ve çıkış kapıları ayrılacak. Vatandaşlarımız ateşleri ölçülmeden mezarlığa alınmayacak. Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı mutlaka sağlanacak. Ayrıca her bayram olduğu gibi bu yıl da emniyet güçlerimiz, zabıta ekiplerimiz, EGO araçlarımız ve ASKİ ekiplerimiz alanda hazır olacak.”