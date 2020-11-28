Metropol ilçelerde aslan payı Fen İşleri’ne

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ, EGO ve 25 ilçe belediyesinin 2021’deki hizmetleri için belirledikleri bütçelerin toplam miktarı 18 milyar 667 milyon 566 bin TL oldu. Bu bütçe rakamının 13 milyar 345 milyon TL’lik kısmını ABB, ASKİ ve EGO’nun 2021 bütçeleri oluştururken, 5 milyar 322 milyon 566 bin TL’lik kısmını ise 25 ilçe belediyesinin 2021 bütçeleri oluşturdu.

9 İLÇEDE ASLAN PAYI FEN İŞLERİ’NİN

10 metropol ilçe belediyesinin 2021 bütçeleri karşılaştırıldığında 9 ilçede aslan payını Fen İşleri müdürlükleri alırken, sadece Pursaklar Belediyesi’nde en yüksek bütçe ödeneği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ayrıldı. 2021 yılı personel giderleri sıralamasında ise 10 ilçe arasında ilk sırada Çankaya Belediyesi, ikinci sırada Yenimahalle Belediyesi üçüncü sırada da Keçiören Belediyesi yer aldı.

EN AZ ÖDENEKLER BU MÜDÜRLÜKLERE

Bütçelere göre en az ödenek ayrılan müdürlükler ise Çankaya’da Dış İlişkiler, Yenimahalle’de Sivil Savunma Uzmanlığı, Keçiören’de Teftiş Kurulu, Mamak’ta Halkla İlişkiler, Altındağ’da Özel Kalem, Etimesgut’ta Strateji Geliştirme, Sincan’da Muhtarlık İşleri, Dış İlişkiler, Etüd Proje, Kırsal Hizmetler ve Sağlık İşleri müdürlükleri, Gölbaşı’nda Strateji Geliştirme, Pursaklar’da Emlak ve İstimlak, Kahramankazan’da Muhtarlık İşleri Müdürlüğü oldu.

10 METROPOL İLÇENİN ‘EN’LERİ

Ankara’nın 10 metropol ilçe belediyesinin 2021’de en fazla ve en az bütçe ayırdığı müdürlükleri ile personel giderlerinin rakamları şöyle:

ÇANKAYA BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 950 milyon TL

Personel gideri: 233 milyon 511 bin TL

En fazla ödenek: 184 milyon 427 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 1 milyon 971 bin TL ile Dış İlişkiler Müdürlüğü’ne

YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 625 milyon 100 bin TL

Personel gideri: 110 milyon 305 bin TL

En fazla ödenek: 123 milyon 848 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 385 bin lira ile Sivil Savunma Uzmanlığı’na

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 610 milyon TL

Personel gideri: 99 milyon 37 bin TL

En fazla ödenek: 112 milyon 925 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 324 bin TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne

MAMAK BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 510 milyon TL

Personel gideri: 76 milyon 195 bin TL

En fazla ödenek: 150 milyon 31 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 254 bin TL ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 440 milyon TL

Personel gideri: 45 milyon 362 bin TL

En fazla ödenek: 203 milyon 726 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 1 milyon 369 bin TL ile Özel Kalem Müdürlüğü’ne

ETİMESGUT BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 420 milyon TL

Personel gideri: 57 milyon 249 bin TL

En fazla ödenek: 90 milyon 239 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 224 bin TL ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne

SİNCAN BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 409 milyon TL

Personel gideri: 49 milyon 762 bin TL

En fazla ödenek: 146 milyon 571 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 145 bin TL ile 5 farklı kalemde Muhtarlık İşleri, Dış İlişkiler, Etüd Proje, Kırsal Hizmetler ve Sağlık İşleri müdürlüklerine

GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 257 milyon 662 bin TL

Personel gideri: 33 milyon 694 bin TL

En fazla ödenek: 78 milyon 107 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 518 bin bin TL ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne

PURSAKLAR BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 150 milyon TL

Personel gideri: 25 milyon 767 bin TL

En fazla ödenek: 48 milyon 97 bin TL ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 880 bin TL ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 100 milyon TL

Personel gideri: 19 milyon 554 bin TL

En fazla ödenek: 16 milyon 868 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü’ne

En az ödenek: 264 bin 229 TL ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne

25 İLÇENİN 2021 BÜTÇELERİ

Altındağ Belediyesi: 440 milyon TL

Akyurt Belediyesi: 75 milyon 100 bin TL

Ayaş Belediyesi: 32 milyon 114 bin TL

Bala Belediyesi: 41 milyon TL

Beypazarı Belediyesi: 94 milyon TL

Çamlıdere Belediyesi: 27 milyon 850 bin TL

Çankaya Belediyesi: 950 milyon TL

Çubuk Belediyesi: 100 milyon TL

Elmadağ Belediyesi: 55 milyon TL

Etimesgut Belediyesi: 420 milyon TL

Evren Belediyesi: 5 milyon TL

Güdül Belediyesi: 23 milyon TL

Gölbaşı Belediyesi: 257 milyon 662 bin TL

Haymana Belediyesi: 41 milyon 140 bin TL

Kahramankazan Belediyesi: 100 milyon TL

Kalecik Belediyesi: 30 milyon 100 bin TL

Keçiören Belediyesi: 610 milyon TL

Kızılcahamam Belediyesi: 44 milyon 500 bin TL

Mamak Belediyesi: 510 milyon TL

Nallıhan Belediyesi: 49 milyon TL

Polatlı Belediyesi: 198 milyon TL

Pursaklar Belediyesi: 150 milyon TL

Sincan Belediyesi: 409 milyon TL

Şereflikoçhisar Belediyesi: 35 milyon TL

Yenimahalle Belediyesi: 625 milyon 100 bin TL