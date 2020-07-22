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Ankara Haberleri: Metro vagonlarında klimalar çalıştı

ANKARA HABERLERİ

Metro vagonlarında klimalar çalıştı

Murat YILMAZ
22.07.2020 - 16:07 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara’da toplu taşıma araçlarında 20 Mart’ta kapatılan klimalar, metro vagonlarında yeniden çalıştırıldı.

Murat YILMAZ

Aynı tarihte klimaların kapatıldığı EGO otobüsleri ve ANKARAY’da ise açılabilir camların olması nedeniyle klimalar kapalı kalmaya devam edecek. EGO Genel Müdürlüğü, metrolarda klimaların dışarıdan alınan taze hava ile test edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Yaz dönemiyle birlikte, hava sıcaklığının artması üzerine klimaların sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasına yönelik genel müdürlüğümüzce gereken araştırmalar yapılmış ve konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun 17 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan ‘COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen hususlar da dikkate alınarak çalışmalar tamamlanmıştır.

Metro vagonlarında klimalar çalıştı

TAMAMI DIŞARIDAN ALINAN TAZE HAVA

Bu kapsamda Ankara metrosu trenlerinde yapılan teknik düzenleme neticesinde, tamamı dışarıdan alınan taze hava ile klimaların çalışması sağlanmış, yapılan testlerin başarılı geçmesi sonucunda da klimalar çalıştırılmıştır. ANKARAY ve otobüslerde ise açılabilir camların bulunması nedeniyle, bu sistem kullanılamamaktadır.” EGO ayrıca vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkatle uyulması gerektiği konusunda da uyardı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metro vagonlarında klimalar çalıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metro vagonlarında klimalar çalıştı haberi güncellenecektir.

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