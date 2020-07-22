Metro vagonlarında klimalar çalıştı

Aynı tarihte klimaların kapatıldığı EGO otobüsleri ve ANKARAY’da ise açılabilir camların olması nedeniyle klimalar kapalı kalmaya devam edecek. EGO Genel Müdürlüğü, metrolarda klimaların dışarıdan alınan taze hava ile test edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Yaz dönemiyle birlikte, hava sıcaklığının artması üzerine klimaların sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasına yönelik genel müdürlüğümüzce gereken araştırmalar yapılmış ve konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun 17 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan ‘COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen hususlar da dikkate alınarak çalışmalar tamamlanmıştır.







TAMAMI DIŞARIDAN ALINAN TAZE HAVA



Bu kapsamda Ankara metrosu trenlerinde yapılan teknik düzenleme neticesinde, tamamı dışarıdan alınan taze hava ile klimaların çalışması sağlanmış, yapılan testlerin başarılı geçmesi sonucunda da klimalar çalıştırılmıştır. ANKARAY ve otobüslerde ise açılabilir camların bulunması nedeniyle, bu sistem kullanılamamaktadır.” EGO ayrıca vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkatle uyulması gerektiği konusunda da uyardı.