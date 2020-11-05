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Ankara Haberleri: Metro raylarında davetsiz misafir

ANKARA HABERLERİ

Metro raylarında davetsiz misafir

Murat YILMAZ
05.11.2020 - 16:49 |Son Güncelleme :

Ankara Metrosu’nun İstanbul Yolu iç hat istasyonundaki raylara önceki gün küçük bir kaplumbağa girdi.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürlüğü personeli, raylarda yavaş yavaş ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Görevliler hemen metro seferlerini durdurarak davetsiz misafiri hattan aldı ve doğal ortamına bıraktı. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, küçük kaplumbağa nedeniyle seferlerde sadece 4 dakikalık bir gecikme olduğu belirtilerek, “İstanbul Yolu iç hat istasyonunda raylara giren bir dostumuz yüzünden ticari serviste yaklaşık 4 dakika gecikme olmuştur. Personelimizin kaplumbağayı hattan almasıyla servislerimiz devam etmiştir. Bu vesileyle canlıların yaşam hakkına saygılı olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz” denildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metro raylarında davetsiz misafir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Kasım 2020 tarihinde saat 16 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metro raylarında davetsiz misafir haberi güncellenecektir.

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