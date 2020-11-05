Metro raylarında davetsiz misafir

EGO Genel Müdürlüğü personeli, raylarda yavaş yavaş ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Görevliler hemen metro seferlerini durdurarak davetsiz misafiri hattan aldı ve doğal ortamına bıraktı. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, küçük kaplumbağa nedeniyle seferlerde sadece 4 dakikalık bir gecikme olduğu belirtilerek, “İstanbul Yolu iç hat istasyonunda raylara giren bir dostumuz yüzünden ticari serviste yaklaşık 4 dakika gecikme olmuştur. Personelimizin kaplumbağayı hattan almasıyla servislerimiz devam etmiştir. Bu vesileyle canlıların yaşam hakkına saygılı olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz” denildi.
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