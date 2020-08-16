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Ankara Haberleri: Metro otoparklarında ‘Park et devam et’ dönemi

ANKARA HABERLERİ

Metro otoparklarında ‘Park et devam et’ dönemi

Murat YILMAZ
16.08.2020 - 02:29 |Son Güncelleme :

ABB Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan kararla Başkent’te metro istasyonlarının otoparklarına ‘Park et devam et’ projesi geliyor. Belirlenen istasyonların otoparkları, metroyu kullanan yolculara ücretsiz olacak, sadece otopark olarak kullanmak isteyenlerden de saatine göre belirli ücret alınacak.

Murat YILMAZ

 

Metro otoparklarında ‘Park et devam et’ dönemiAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi ağustos ayı son oturumunu önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yaptı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak ‘park et devam et’ projesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Peki proje nasıl uygulanacak? İşte detaylar: Ankara’da toplu ulaşım sistemlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarca daha sık kullanımının teşvik edilmesi amacıyla uygulanması planlanan ‘Park et devam et’ projesinde özel aracı ile şehir merkezine gelen yolcuların azaltılarak toplu taşımaya özendirilmesi amaçlanıyor.

METROYU KULLANANA OTOPARK ÜCRETSİZ

Belirlenen istasyonların otoparkları, metroyu kullanan yolculara ücretsiz tahsis edilecek, sadece otopark olarak kullanmak isteyenlerden de caydırıcı olarak belirli bir ücret alınacak. Raylı sistem ile araç otoparkını kullanan yolcular, aynı gün raylı sistemler işletme saatleri arasında araçları ile otoparktan çıkış yapmaları halinde çıkış turnikesinden ücretsiz geçiş yapabilecek. Sistemde Ankarakart kullanılırken, ücretlendirme tam biniş üzerinden yapılacak.

TAM GÜN KULLANIM 6 BİLET ÜCRETİ

‘Park et devam et’ sistemi otoparkını yalnızca otopark olarak kullanacak yolculara uygulanacak ücret tarifesi ise şöyle olacak:

ZAMAN                   ÜCRET (Tam Bilet)

0-15 Dakika            Ücretsiz

15 Dakika-1 Saat    2 Bilet

1-4 Saat                  3 Bilet

4-8 Saat                  4 Bilet

8 Saat Üzeri            5 Bilet

Günlük                    6 Bilet

26 İSTASYONDA UYGULANACAK

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın geçen ay faaliyet raporu sunumunda verdiği bilgiye göre ‘Park et devam et’ 26 istasyonda uygulanacak: Akköprü, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, Törekent, Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı/Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Söğütözü, Milli Kütüphane.

Metro otoparklarında ‘Park et devam et’ dönemi

ULUS’A STANDART TABELA ADIMI

ABB Meclisi’nin oy birliğiyle kabul ettiği bir diğer önemli karar da ‘Ankara Ulus Yenileme Alanı, Sit Alanları ve Tescilli Yapılarda Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği’ oldu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan yönetmelik, Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı’ndaki tüm yapılarda reklam ve tabela kullanımının yol açtığı görsel kirliliği ortadan kaldırmayı ve düzenlemeyi amaçlıyor. Yeni uygulamada denetimi ABB Zabıta Dairesi Başkanlığı yapacak. Zabıta aykırılıkları kaldırabilecek. Yönetmelikle beraber getirilen yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

TARİHİ BİNALARLA UYUMLU OLACAK

-Kentin siluetini, mimari ve tarihi dokusunu bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde uygulama yapılamayacak.

-Korunması gerekli tescilli yapıların hiçbir cephesi reklam alanı olarak kullanılamayacak. Bu yapıların cephelerinde ve çevrelerindeki boş alan ve arsalarda reklam amaçlı branda, ilan tahtası (billboard), led ve ışıklı tabela kullanılamayacak.

-Tescilli olarak nitelendirilmiş binalar ile komşuluk ilişkisi olan yapı cephelerindeki tanıtım uygulamalarının konulmasına Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı görüşü doğrultusunda izin verilecek.

-Tescilli yapıya ait tüm cepheler göz önünde bulundurularak; yapım tekniği, dönemi, cephe malzemesi ve rengi ile uyumlu olacak şekilde tabela tasarımlan hazırlanacak.

-Cephe kirliliğine sebebiyet veren; klima, anten, yağmur oluğu, kablo, korkuluk, gibi elemanların seçimleri ve cephedeki yerleşimleri yeniden düzenlenecek. Bu düzenlemelerde de kurul ve daire başkanlığının görüşü olacak.

Metro otoparklarında ‘Park et devam et’ dönemi

ARTIK MUSTAFA TUNA ALT GEÇİDİ

Meclis’te oy birliğiyle alınan kararla Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde bulunan Telekom Alt Geçidi ismi ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirildi. Meclis ayrıca Ankapark Güneş Enerji Santrali’nin (GES) protokolle ASKİ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini de oy birliğiyle kabul etti.

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