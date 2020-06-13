Metrekareye yer yer 30 kg yağış düştü

“Başkent 153 hattına yaklaşık 900, Ankara İtfaiyesi’ne ise yaklaşık bin 700 ihbar ulaşmış, mükerrer olmayan toplamda yaklaşık bin 600 ihbara belediye ekiplerimiz müdahalede bulunmuştur. Yaklaşık 420 ev ve iş yeri su baskını ihbarı ile de belediyemiz tek tek ilgilenmiştir. ASKİ, Kent Estetiği, İtfaiye, Fen İşleri, Çevre Koruma Dairesi ekipleri olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplam 430 araç 840 personel ile yağışın olumsuzluklarına karşı müdahalelerde bulunmuştur.” Yetkililer ayrıca evi kullanılamaz hale gelen ve talepte bulunan vatandaşların tamamının Şefkat Evleri’ne yerleştirildiğini de kaydetti.



