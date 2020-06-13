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Ankara Haberleri: Metrekareye yer yer 30 kg yağış düştü

ANKARA HABERLERİ

Metrekareye yer yer 30 kg yağış düştü

Murat YILMAZ
13.06.2020 - 02:18 |Son Güncelleme :

Meteorolojik verilere göre Ankara’da dün akşam merkeze saatte ortalama metrekare başı 24.6 kg, yer yer ise 30 kg yağmur düştüğünü açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yetkilileri şu bilgileri verdi:

Murat YILMAZ

Başkent 153 hattına yaklaşık 900, Ankara İtfaiyesi’ne ise yaklaşık bin 700 ihbar ulaşmış, mükerrer olmayan toplamda yaklaşık bin 600 ihbara belediye ekiplerimiz müdahalede bulunmuştur. Yaklaşık 420 ev ve iş yeri su baskını ihbarı ile de belediyemiz tek tek ilgilenmiştir. ASKİ, Kent Estetiği, İtfaiye, Fen İşleri, Çevre Koruma Dairesi ekipleri olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplam 430 araç 840 personel ile yağışın olumsuzluklarına karşı müdahalelerde bulunmuştur.” Yetkililer ayrıca evi kullanılamaz hale gelen ve talepte bulunan vatandaşların tamamının Şefkat Evleri’ne yerleştirildiğini de kaydetti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metrekareye yer yer 30 kg yağış düştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2020 tarihinde saat 02 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metrekareye yer yer 30 kg yağış düştü haberi güncellenecektir.

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