Meslek nöbetini oğluna devretti

40 yıllık meslek nöbetini oğluna devrettiğini söyleyen 65 yaşındaki Ahmet Karslıoğlu, “Bayrağı teslim aldı. Umarım başarılı bir hekim olur” dedi. Oğlunun küçüklükten beri doktor olmak istediğini söyleyen Karslıoğlu, şunları söyledi: “Ben Hacettepe Üniversitesi tıp mezunuyum. Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde çocuk doktoruydum. Bir ay önce yaş haddinden emekli oldum. Benim oradan mezun olmam dolayısıyla oğlum da Hacettepe Üniversitesi’ni yazdı ve mezun oldu. O da uzman olmak istiyor. Bayrağı teslim aldı umarım başarılı bir hekim olur.”
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