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Ankara Haberleri: Meslek lisesini seçenler hayata önde başlıyorlar

ANKARA HABERLERİ

Meslek lisesini seçenler hayata önde başlıyorlar

Hürriyet Haber
23.07.2020 - 16:20 |Son Güncelleme :

Lise için tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısı yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata önde başlıyor” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tercih yapacak öğrencilere meslek liselerini tercih etmeleri çağrısında bulunarak, “Meslekli ve donanımlı eleman olmanın yolu meslek liselerinden geçiyor. Reel sektörde işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşanıyor. Meslek lisesine devam eden gençlerimiz hayata önde başlıyor” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasındaki 81 İlde 81 Meslek Lisesi işbirliği çerçevesinde imzalanan “Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü” ile ATO’nun Ankara Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hamisi olduğunu hatırlatan Baran bu lisedeki müfredatın üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda ATO tarafından belirlendiği söyledi.

Meslek lisesini seçenler hayata önde başlıyorlar

SANAYİMİZİN SİGORTASINI OLUŞTURUYOR

Baran, lisede uçak bakımı, plastik teknolojisi, makine teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi, bilişim teknolojileri, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, motor teknolojisi gibi çağın ihtiyaçlarını karşılayan bölümlerin olduğunu belirterek “Mesleki eğitim almış gençlerimiz, ticaret ve sanayimizin sigortasını, ekonomik kalkınma ve başarının temelini oluşturuyor. Gençlerimiz hayata erken atılmış olmanın avantajını yaşarken Ülkemizin ekonomisi ve geleceğinde söz sahibi oluyor” diye konuştu. ATO olarak nitelikli iş gücünün ülke ekonomisine katkısını her fırsatta dile getirdiklerini ifade eden Baran, mesleki ve teknik eğitime ayrı bir önem vererek destekleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da teşekkür etti.

Meslek lisesini seçenler hayata önde başlıyorlar

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meslek lisesini seçenler hayata önde başlıyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meslek lisesini seçenler hayata önde başlıyorlar haberi güncellenecektir.

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