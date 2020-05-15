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Ankara Haberleri: Meslek lisesinden dezenfeksiyon robotu

ANKARA HABERLERİ

Meslek lisesinden dezenfeksiyon robotu

Yıldız AKTAŞ/AA
15.05.2020 - 00:17 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, koronavirüse karşı kapalı alanlarda ultraviyole (UV) ışınlarıyla kendi kendine dezenfeksiyon işlemi yapabilen robot geliştirdi. Robot, yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derece dönerek ortamı dezenfekte ediyor.

Yıldız AKTAŞ/AA

Meslek lisesinden dezenfeksiyon robotu

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde koronavirüsle mücadelede yoğun bakım odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alanda, ultraviyole (UV) ışınlarıyla kendi kendine dezenfeksiyon işlemi yapabilen robot geliştirildi. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri tarafından geliştirilen ‘Robot-Sterilizatör’ adı verilen ‘UV Dezenfeksiyon Robotu’, koronavirüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesi için tasarlandı. UV ışınlarının hastanelerde özellikle ameliyathanelerde sterilizasyon işlemi için kullanıldığını, dünyada bazı marketlerin raflarının da UV ışınlarıyla dezenfekte edildiğine dikkat çeken Lise Müdürü Orhan Yılmaz, robotla tüm yüzeylerin sterilizasyonunun insan eli değmeden otomatik olarak sağlandığını söyledi. Robotun, yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derece dönebilen mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon (UVC) tüpleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yaptığını belirten Yılmaz, robotun üzerinde 4 kamera ve ultrasoniksensörlerin bulunduğunu kaydetti. Bu sayede otomatik sürüş gerçekleştirdiğine ve alandaki her yerin titizlikle dezenfekte edildiğini vurgulayan Yılmaz, robotun istenirse uzaktan kontrolle veya manuel olarak kumanda edilebileceğine dikkati çekti.

Meslek lisesinden dezenfeksiyon robotu

KULLANIM ALANI GENİŞ

Robotta kullanılan android yazılımı, kişisel bilgisayar yazılımı, dokunmatik ekran yazılımı ile elektronik kartların tasarımının okuldaki öğretmenler tarafından geliştirildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: “Robotta ayrıca wi-fi, bluetooth, sensör tabanlı güvenlik özelliklerinin yanı sıra acil durum düğmesi de bulunuyor. Bu robotun, yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamlarının yanı sıra insanların bir arada kalabalık olarak bulunduğu okul, banka, kamu kurumları, fabrika, kafeterya, spor salonu gibi kapalı alanlarda kullanılmasıyla otonom olarak ve güvenli bir şekilde ortamlar sterilize edilecek.

PATENT İÇİN BAŞVURDUK

Bir hastane odası düşünün, daha önce bir COVID-19 hastası burada kalmış olsun. Sonrasında burasının dezenfeksiyonu için bu robot kullanılabilecek. Robot kendi kendine dezenfeksiyonu yapacak. Böylece insan sağlığını koruyacak ve hiçbir riski de bulunmayacak. Tüm yüzeylerde kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığı onayına sunduk bekliyoruz, patent için de başvurumuzu yaptık. Tüm yazılımları bize ait. Benzeri Danimarka’da var ancak araştırmalarımıza göre henüz Türkiye’de kendi kendine çalışabilen üretilmiş böyle bir robot yok.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meslek lisesinden dezenfeksiyon robotu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meslek lisesinden dezenfeksiyon robotu haberi güncellenecektir.

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