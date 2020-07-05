Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Mesafeli oyun izni istiyoruz

Ankara Haberleri: Mesafeli oyun izni istiyoruz

ANKARA HABERLERİ

Mesafeli oyun izni istiyoruz

Hürriyet Haber
05.07.2020 - 23:27 |Son Güncelleme :

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, kahvehanelerde tavla, okey ve kağıt oyunlarının oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle esnafın mağduriyet yaşadığını belirterek, hijyen kurallarına uyulması ve mesafenin korunması kaydıyla oyun oynanmasına izin verilmesini istedi.

Hürriyet Haber

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uzun süre kapalı kalan ve 1 Haziran'da tekrar açılan kahvehanelerde şimdi de tavla, okey ve kağıt oyunlarının oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti. Güven, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, tüm yetkililerimize sesleniyorum, kahveci esnafımız boğazına kadar borca batıyor, lütfen en kısa sürede kahvehanelerimizde oyun oynanmasına, kurallara uymak koşuluyla izin verilsin" ifadelerini kullandı. Zaten borçlu durumdaki esnafın bir de kredi kullanmak istemediğini vurgulayan Güven, ekonomik taleplerini şöyle sıraladı:

Mesafeli oyun izni istiyoruz

BORCU BORÇLA ÖDEMEYELİM

"Esnafımızın yüzde 50'si kredi kullandı. Borcu borçla ödemek istemiyoruz. Bize hibe kredisi verilsin istiyoruz. Esnaf evine ekmek parası götüremiyor. Bir an önce bir af istiyoruz. Yıllardan beri geç kapanmalarla, sigara cezalarıyla çok zorlandık, bunlarla ilgili bir kereye mahsus af istiyoruz. Bir de Bağ-Kur sigorta primlerimizin, vergilerimizin bu yıl sonuna kadar alınmamasını, bir yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Bu olmasa bile kahveci esnafına acil bir yıllık faizsiz kredisi verilsin ya da 5 bin liralık geri ödemesiz bir nakit para yardımı yapılsın ki evimizde tenceremiz kaynasın.”

İNSANLAR MAĞDUR OLDU

Güven, “Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Mal sahibi kira bekliyor, tahliyeler başlayacak. Mal sahipleri beni arıyor, kahvehaneler açılmayacaksa tahliye etsinler diye. En kötü kahvehanenin 70, 80, 100 bin lira gibi maliyeti var. Bu insanlar mağdur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce bizlere elini uzatmasını istiyoruz. Küçük esnaf statüsündeki kahveci esnafı çok zor günler geçiriyor" dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mesafeli oyun izni istiyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mesafeli oyun izni istiyoruz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

2 ilçenin ihalesine 57 firma katıldı

2 ilçenin ihalesine 57 firma katıldı

Kalite 30 yılın üzerine çıktı

Kalite 30 yılın üzerine çıktı

Hayati risk oluşturuyor

Hayati risk oluşturuyor

Ankara evim gibi

Ankara evim gibi

Yürüyen merdivenlere led ışıklı aydınlatma

Yürüyen merdivenlere led ışıklı aydınlatma

ABB’den Altındağ’ın gençlik merkezine mühür

ABB’den Altındağ’ın gençlik merkezine mühür

ATO iletti ODTÜ çözdü

ATO iletti ODTÜ çözdü

Taksicilerden levha tepkisi

Taksicilerden levha tepkisi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

06 Temmuz 2020, Pazartesi
  • İmsak
    03:26
  • Güneş
    05:20
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:12
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.