Mesafe tanımayan hayvan sevgisi

300 kilometrelik yolculuğun ardından bir yaşındaki yaralı köpeği sahiplenen hayvansever Demir, kendisinin birçok sokak köpeğini beslediğini, ayrıca üyesi olduğu dernek aracılığıyla da yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için gönüllü çalıştığını söyledi. Demir, "Amacımız bu yavruyu iyileştirmek. Onu kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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