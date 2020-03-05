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Ankara Haberleri: Mesafe tanımayan hayvan sevgisi

ANKARA HABERLERİ

Mesafe tanımayan hayvan sevgisi

AA
05.03.2020 - 09:12 |Son Güncelleme :

Hayvansever Savaş Demir, bir aracın çarpması sonucu felç kalan köpeğin durumundan sosyal medyadan haberdar olur olmaz Ankara’dan arabasıyla yola çıkarak, Amasya'nın Suluova ilçesine ulaştı.

AA

300 kilometrelik yolculuğun ardından bir yaşındaki yaralı köpeği sahiplenen hayvansever Demir, kendisinin birçok sokak köpeğini beslediğini, ayrıca üyesi olduğu dernek aracılığıyla da yaralı ve hasta hayvanların tedavisi için gönüllü çalıştığını söyledi. Demir, "Amacımız bu yavruyu iyileştirmek. Onu kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. 



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mesafe tanımayan hayvan sevgisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mesafe tanımayan hayvan sevgisi haberi güncellenecektir.

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