Mektepli ateş adamlar

ABB, ataması yapılacak 300 itfaiye eri adayında ‘İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği’ veya ‘Sivil Savunma ve İtfaiyecilik’ alanlarından mezun olma şartı arıyor. Alınacak 150 kadın ve 150 erkek itfaiye erinin, 100’ü lise mezunu 200’ü ise ön lisans mezunları arasından seçilecek. Lise mezunları için en az 55, ön lisans mezunları için 60 KPSS puanı aranacak. Ankara İtfaiyesi, başvuruları geçerli olan adaylar arasından atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında yani bin 500 adayı mülakata çağıracak. Adayların Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda kurulan başvuru masalarına, 10 Temmuz Cuma gününe kadar 08.00-17.00 saatleri arasında şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. 16 Temmuz’da ABB’nin www.ankara.bel.tr internet sitesi üzerinden ilan edilecek başvuru sonuçlarına göre gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakat ise 20-30 Temmuz tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.







