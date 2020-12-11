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Ankara Haberleri: Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması

ANKARA HABERLERİ

Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması

Murat YILMAZ
11.12.2020 - 23:34 |Son Güncelleme :

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında önceki gün aralık ayı üçüncü toplantısını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde, Evren’de Fen İşleri Şefi olduğu belirtilen ‘Kazım Bey’ tartışması vardı.

Murat YILMAZ

 

Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışmasıAK Parti Evren Meclis Üyesi Hikmet Özbek, iki mahalle arasına internet kablosu çekilmesi için bir muhtarın Evren’deki şeften kepçe istediğini belirterek, “Kazım Bey denen bir arkadaşımız var, kepçe göndermedi. Evren Belediyesi olarak biz gönderdik, 630 metre bir hat çektik. AYKOME ‘Evren Belediyesi kaçak kazı yapıyor’ diye ekip gönderdi yapılan hizmeti durdurmaya çalıştı” dedi. Aynı görevlinin özel olarak bir vatandaşın eski evinin hafriyatını aldırdığını iddia eden Özbek, “Mahalle muhtarlarının bir kaç tanesi Fen İşleri Şefi Kazım Bey’den mahallede işleri olduğu için kepçe istiyor. Kazım Bey’in verdiği cevap aynen şu; ‘İYİ Parti veya CHP ilçe başkanlarının birinden referans alırsanız size gönderirim muhtarım.’ Merak ediyorum Fen İşleri adı geçen ilçe başkanlarına bağlandı da bizim mi bilgimiz yok” eleştirisi yaptı.

Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de, “Arkadaşlarımızın o Kazım Bey kimse, hemen inceleme yapmasını ve devamında da soruşturma yapmasını bekliyoruz. Burada teorik bilgileri konuşmak, kuru sözler söylemek hiçbir işe yaramıyor. Sahadan inanılmaz şikayetler geliyor” dedi.

Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması

İŞGÜZARLIK YAPTIYSA GEREĞİNİ YAPARIZ

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “Kazım Bey kimse, Evren’deki arkadaşımız bayağı anlattı. Olayı araştırmak lazım, netleştirmeden bir ön yargıda bulunmak istemiyorum. Şunu herkes biliyor ki; Mansur Yavaş belediyeciliği parti ayrımı yapmaz. ‘İYİ Parti’nin CHP’nin ilçe belediye başkanları kırsalda oraları yönetiyor’ gibi bir şey yok. Bu ayrım yapılmaz. Oradaki arkadaş da bir işgüzarlık yaptıysa araştırırız, gereğini yaparız” dedi. Neslihanoğlu ayrıca, “O arkadaş oraya 2019 seçimlerinde gelen bir arkadaş değil. 5 yıldır orada şeflik yapan bir arkadaş” bilgisini verdi.

Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması

BEYPAZARI’NDAN YAVAŞ’A YANIT: ‘DERDİMİZ HİZMET OLSUN’

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın pazartesi günü yaptığı sunumda, “Eğer benim bıraktığım Beypazarı’nın belediye başkanı bir park ya da kütüphane yapamıyorsa yazık o Beypazarı’na” sözlerine Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Meclis’te yanıt verdi. Kaplan, geçen sene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın Beypazarı’nın Karaşar Mahallesi’ni ziyaret ettiğini, Karaşarlıların Ankara’da yoğun olarak Mamak ve Sincan’da ikamet ettikleri için ziyarette Mamak ve Sincan belediye başkanları ile kendisinin de yer aldığını anlattı. Kaplan, “Karaşarlı hemşehrilerimiz Mansur Bey’e yüzde 95’in üzerinde oy vermişlerdir. Orada kütüphaneleri ve kıraathaneleri ile ilgili destek istediler. ‘Mansur başkandan bu kadar küçük bir beklentimiz olmasına rağmen bize sahip çıkmadı, taleplerimizi yerine getirmedi’ diye serzenişte bulundular. O gün gördüm ki, hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi bir durum söz konusu oldu. Emin olun ki arkadaşlar, 2014’ten 2020’ye kadar yapmış olduğumuz hizmetler cumhuriyet tarihinden beri yapılan hizmetlerin hepsini katlar. Benim üzüldüğüm konu; Ankara’ya hizmet konusunda gelin uzlaşı içinde olalım. Derdimiz hizmet olsun. 7 yıllık başkanlığım dönemimde kendimden önceki hiçbir başkanı eleştirmedim, teşekkür ettim. Siz birini kötülemekle kötü olmuyorsunuz, iyi de olmuyorsunuz” dedi. Beypazarı’nın turizm ve tanıtımına Yavaş’ın büyük katkı yaptığını vurgulayan Kaplan, ancak Beypazarı’nın turizmden gelirinin sadece yüzde 5 olduğunu ağırlığın tarım olduğuna da dikkat çekti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2020 tarihinde saat 23 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meclis’te ‘Kazım Bey’ tartışması haberi güncellenecektir.

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