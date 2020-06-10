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Ankara Haberleri: Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok

ANKARA HABERLERİ

Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok

Sedat CENİKLİ
10.06.2020 - 02:19 |Son Güncelleme :

Mavi Göl’ün yanı başındaki boş yollarda, hava karardıktan sonra yapılan tehlikeli araba gösterileri ile alkol almaya gelenlerden rahatsız olan Küçük Kayaş Mahallesi sakinleri, “Evlerimizde rahatça oturamıyoruz, uyumakta bile güçlük çekiyoruz. Yetkililerden çözüm istiyoruz” dedi.

Sedat CENİKLİ

Mamak’ın Küçük Kayaş Mahallesi’nde, Mavi Göl’e komşu olan Mavi Göl Caddesi ile kesişimindeki 1878, 1879 ve 1880’inci sokaklar, hava karardıktan sonra yarış pistine dönüyor. Gölü kuş bakışı gören bölgeye araçlarıyla gelenler önce içki içip, yüksek sesle müzik dinliyorlar. Sonra da direksiyonlarının başına geçip araba yarışları ve sıfır çizme olarak da dilinen tehlikeli drift gösterileri düzenliyorlar. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı mahallede, vatandaşlar ise yaşananların sona ermesini istiyor. Şikâyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), polise ve Mamak Belediyesi’ne de ilettiklerini kaydeden mahalle sakinleri, şu ifadeleri kullandı:

Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok

İNSANLAR SOKAKLARA ÇIKAMIYOR

“Her gün bu sokaklara gelip alkol alıyorlar. Saat fark etmeksizin yüksek sesle müzik dinliyorlar. Evlerimizde rahat bir şekilde oturamıyoruz, hatta bazı zamanlar uyumakta bile güçlük çekiyoruz. Alkol alan vatandaşlar, bazen işi abartıp evlerimizin önündeki boş arazilere, yol kenarlarına tuvaletlerini yapıyorlar. Mahalle halkı balkonunda oturmaya, pencereden bakmaya korkuyor, akşamları insanlar sokaklara çıkamıyor.

CADDE DRİFT PİSTİNE DÖNÜYOR

Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok

Bir de drift yapma (sıfır çizme) durumu var. Özellikle 22.00-02.00 saatleri arası Mavi Göl Caddesi drift pistine dönüyor. Alkol ve drift birleşince, motorun da fazla ısınmasından dolayı araçları yanan, tehlikeye sebep olanlar da oluyor. Daha önce CİMER’e, ilçe belediyesine şikâyette bulunduk. Neredeyse günlük Alo 155 hattına şikâyette bulunuyoruz. Polis gelip gittikten sonra tekrar geliyorlar. Yetkililerden bu sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz. Her insanın doğal hakkı olan evlerimizde rahatça oturma, dinlenme ve uyumayı istiyoruz.

DENETİM VE CEZA DA ENGEL OLMAYA YETMEDİ

Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok

Mahallelilerden F.A.’nın, geçen yıl CİMER’e yaptığı başvuru sonucu kendisine Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede uygulama yapıldığı ve kontrollerin devam edeceği yanıtı verildi. F.A.’nın şikâyetleri üzerine Mamak Belediyesi zabıta ekiplerince farklı tarihlerde yapılan kontrollerde ise bölgede alkol aldıkları gerekçesiyle bazı şahıslara cezai işlem uygulandı. Ancak yapılan denetimler ve cezai yaptırımlar, mahalle sakinlerini rahatsız eden olayları engellemeye yetmedi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2020 tarihinde saat 02 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok haberi güncellenecektir.

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