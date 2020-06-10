Mavi Göl’e nazır yarış var uyku yok

Mamak’ın Küçük Kayaş Mahallesi’nde, Mavi Göl’e komşu olan Mavi Göl Caddesi ile kesişimindeki 1878, 1879 ve 1880’inci sokaklar, hava karardıktan sonra yarış pistine dönüyor. Gölü kuş bakışı gören bölgeye araçlarıyla gelenler önce içki içip, yüksek sesle müzik dinliyorlar. Sonra da direksiyonlarının başına geçip araba yarışları ve sıfır çizme olarak da dilinen tehlikeli drift gösterileri düzenliyorlar. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı mahallede, vatandaşlar ise yaşananların sona ermesini istiyor. Şikâyetlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), polise ve Mamak Belediyesi’ne de ilettiklerini kaydeden mahalle sakinleri, şu ifadeleri kullandı:

İNSANLAR SOKAKLARA ÇIKAMIYOR

“Her gün bu sokaklara gelip alkol alıyorlar. Saat fark etmeksizin yüksek sesle müzik dinliyorlar. Evlerimizde rahat bir şekilde oturamıyoruz, hatta bazı zamanlar uyumakta bile güçlük çekiyoruz. Alkol alan vatandaşlar, bazen işi abartıp evlerimizin önündeki boş arazilere, yol kenarlarına tuvaletlerini yapıyorlar. Mahalle halkı balkonunda oturmaya, pencereden bakmaya korkuyor, akşamları insanlar sokaklara çıkamıyor.

CADDE DRİFT PİSTİNE DÖNÜYOR







Bir de drift yapma (sıfır çizme) durumu var. Özellikle 22.00-02.00 saatleri arası Mavi Göl Caddesi drift pistine dönüyor. Alkol ve drift birleşince, motorun da fazla ısınmasından dolayı araçları yanan, tehlikeye sebep olanlar da oluyor. Daha önce CİMER’e, ilçe belediyesine şikâyette bulunduk. Neredeyse günlük Alo 155 hattına şikâyette bulunuyoruz. Polis gelip gittikten sonra tekrar geliyorlar. Yetkililerden bu sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz. Her insanın doğal hakkı olan evlerimizde rahatça oturma, dinlenme ve uyumayı istiyoruz.

DENETİM VE CEZA DA ENGEL OLMAYA YETMEDİ







Mahallelilerden F.A.’nın, geçen yıl CİMER’e yaptığı başvuru sonucu kendisine Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgede uygulama yapıldığı ve kontrollerin devam edeceği yanıtı verildi. F.A.’nın şikâyetleri üzerine Mamak Belediyesi zabıta ekiplerince farklı tarihlerde yapılan kontrollerde ise bölgede alkol aldıkları gerekçesiyle bazı şahıslara cezai işlem uygulandı. Ancak yapılan denetimler ve cezai yaptırımlar, mahalle sakinlerini rahatsız eden olayları engellemeye yetmedi.