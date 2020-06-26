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Ankara Haberleri: Maskesizlere sıkı denetim

ANKARA HABERLERİ

Maskesizlere sıkı denetim

Sedat CENİKLİ
26.06.2020 - 22:37 |Son Güncelleme :

Başkent’te emniyet tarafından yapılan denetimlerin ilk dört gününde, maske kullanım zorunluluğuna uymadığı tespit edilen 873 kişiye toplam 785 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Sedat CENİKLİ

İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ‘maske kullanma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira idari para cezası’ kararı hafta başından itibaren uygulanmaya başlandı. Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarında artış yaşanmaması için maske kullanımının zorunlu kılındığı iller arasında bulunan Başkent’te de denetimler yapılmaya devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ile bekçiler, denetim ve kontrol çalışmaları sırasında vatandaşları, iş yeri sahiplerini uyarıp, bilgilendiriyor. Maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara ise cezai işlem uygulanıyor.

Maskesizlere sıkı denetim

ARALIKSIZ SÜRECEK

Bu kapsamda Ankara’da uygulamanın ilk dört gününde yapılan denetimlerde, kurallara uymadığı ve maske takmadığı gerekçesiyle 873 vatandaşa idari işlem uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca toplam 785 bin 700 lira para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, halk sağlığı için uygulamaların aralıksız ve kararlılıkla süreceği bilgisini paylaştı.

Maskesizlere sıkı denetim

#maskesizçıkmam

TEDBİRİ BIRAKMA MASKENİ TAK

Ankara Valiliği, Kızılay ve Ululs gibi kentte nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hafta başından bu yana süren denetimlere ilişkin görselleri, “Kurallara uyarlım lütfen” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından #maskesizçıkmam etiketiyle atılan tweet ile de vatandaşlara “Tedbiri bırakma, maskeni tak” uyarısı yapıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Maskesizlere sıkı denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Haziran 2020 tarihinde saat 22 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Maskesizlere sıkı denetim haberi güncellenecektir.

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