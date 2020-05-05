Maskesiz çıkmam

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte vatandaşlar da maske kuralına büyük oranda uyuyor. Vatandaşlar, taktıkları birbirinden farklı maskelerle objektiflere yansıdı.
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