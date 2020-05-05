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Ankara Haberleri: Maskesiz çıkmam

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Maskesiz çıkmam

Hürriyet Haber
05.05.2020 - 09:48 |Son Güncelleme :

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının önceki gece saat 00.00’da sona ermesinin ardından dün gündüz saatlerinde Kızılay ve Ulus’ta araç ve yaya trafiğinin yoğun olmadığı gözlemlendi.

Hürriyet Haber

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte vatandaşlar da maske kuralına büyük oranda uyuyor. Vatandaşlar, taktıkları birbirinden farklı maskelerle objektiflere yansıdı.

Maskesiz çıkmam

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Maskesiz çıkmam hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Maskesiz çıkmam haberi güncellenecektir.

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