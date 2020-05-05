Maskesiz çıkmam

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının önceki gece saat 00.00’da sona ermesinin ardından dün gündüz saatlerinde Kızılay ve Ulus’ta araç ve yaya trafiğinin yoğun olmadığı gözlemlendi.

Hürriyet Haber