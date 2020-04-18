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Ankara Haberleri: Maskeler eşlerden

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Maskeler eşlerden

Hürriyet Haber
18.04.2020 - 01:02 |Son Güncelleme :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi'ndeki işçilerin taktıkları maskeler, evlerinden dikiş makinesi getirip, işletmede atölye kuran eşleri tarafından üretiliyor. 5 kadın, işletmede günlük 500 maske ihtiyacından şimdilik 300'ünü karşılıyor.

Hürriyet Haber

Polatlı'daki 215 bin dekarlık arazide bitkisel ve hayvansal üretim yapılan TİGEM Tarım İşletmesi'nde, 300 çalışanın günlük maske ihtiyacının karşılanabilmesi için işçilerin eşlerinden yardım istendi. İşçi eşlerinden 5'i, maske üretiminde gönüllü oldu. Kübra Yiğit, Fatma İşçioğlu, Gülsüm Kavcar, Sadiye Demir ve Sadiye Köşgeroğlu, işletme bünyesinde kurulan atölyede evlerinden getirdikleri dikiş makineleri ile maske üretmeye başladı. Önceki gün üretime başlayan kadınlar, işletmede günlük 500 maske ihtiyacından 300'ünü karşıladı.

HEDEF GÜNLÜK BİN ÜRETİM

Polatlı Tarım İşletmesi Müdürü Ünal Kılıç, günlük maske tüketiminin 500'ü bulduğunu söyleyerek, "Maske maliyetlerinin yüksek olması ve merkeze uzak bir işletme olmamız sebebiyle tedarik noktasında sıkıntı çektiğimiz için personel eşlerinden yardım istedik. Ham maddemizi tedarik edip, kullanmadığımız bir lojmanı steril ederek üretime hazır hale getirdik. Günlük ortalama 300 maske üretiyoruz. Düzenimizi kurup işletmedeki diğer kadınların da yardımıyla rakamı binlere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Maskeler eşlerden

BAŞKA KURUMLARA DA DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Maske üretiminde çalışan Kübra Yiğit, “İşletmemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra başka kurumlara da destek olmak istiyoruz. Bu süreçte ülkemizin bir ihtiyacını karşılamaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Maskeler eşlerden

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi'ndeki işçilerin taktıkları maskeler, evlerinden dikiş makinesi getirip, işletmede atölye kuran eşleri tarafından üretiliyor. 5 kadın, işletmede günlük 500 maske ihtiyacından şimdilik 300'ünü karşılıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Maskeler eşlerden hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2020 tarihinde saat 01 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Maskeler eşlerden haberi güncellenecektir.

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