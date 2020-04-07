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Ankara Haberleri: Market mesaisi

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Market mesaisi

Murat YILMAZ
07.04.2020 - 09:24 |Son Güncelleme :

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara her gün 12.00-17.00 saatleri arasında ‘market siparişi’ hizmeti veren motosikletli kuryelerle, yeni dönemde değişen ‘mesai şartlarını’ konuştuk.

Murat YILMAZ

Ankara’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçları, motosikletli kuryeler aracılığıyla da sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) işbirliğiyle 23 Mart’ta hayata geçirilen uygulamada görev alan motosikletli kuryelerle, ‘koronavirüs günlerindeki alışveriş mesailerini’ konuştuk. Günde ortalama 800 sipariş götürdüklerini belirten TAMKF Başkanı Çağdaş Yavuz, şunları söyledi:

Market mesaisi

TEMASTAN KAÇINIYORUZ

“Siparişlerin tüm kayıtlarını tutuyoruz. Teslimat sırısında temastan kaçınıyoruz. Kurye arkadaşlarımız hijyen kurallarına dikkat ediyor, eldiven ve maskesiz çalışılmıyor.

SEVAP DA KAZANIYORUZ

Bir adet ekmeğe de gidiyoruz, 700 liralık siparişe de. Siparişlerini götürdüğümüz tüm yaşlılarımız bizi güler yüzle karşılıyorlar. Maddi boyutunu geçtik, dua alarak sevap da kazanıyoruz.”

TEK SEFERDE 770 LİRALIK SİPARİŞ VERİLDİ

O EVE 7 KERE GİDİP GELDİM

Her gün yoğun bir mesai yapan motosikletli kuryelerin anlattıkları ilginç olaylarıdan bazıları şöyle:

- Bir teyzemizden su ve sabunla yıkanmış, ipe asılmış banknotlar ile ödeme aldım. Verdiğim para üstünü poşetle tutup, yıkamak için direkt banyoya götürdü.

- 75 yaş üstü birisi, ‘Market alışverişim 75 lira üzeri, iki kişilik tatil çekilişine hak kazandım. Nasıl katılacağım, evden çıkamıyoruz’ dedi. O yoğunlukta bu soru karşısında dondum kaldım.

- Asansörü olmayan bir binanın 5’inci katına 17 poşet taşıyıp kapıyı çaldığımda, kapıyı açan genç kardeşimizle göz göze geldikten sonraki duygularımı tarif edemem.

- Yalnız yaşayan bir teyzemiz evden çıkamadığı için beni görünce çok duygulandı.

- Tek seferde 770 liralık sipariş verildi. O eve 7 kere gidip geldim.

- Damacana su isteyen oldu. Haliyle götürürken zorlandım.

- Kapıyı 25 yaşındaki bir genç açtı, ‘Babaannem içeride yatıyor’ yanıtını verdi. Bu tür suistimaller olmamalı.

- Büyüklerimiz bizim şahsi numaralarımızı da alıyorlar. Mesai bitti, yaşlı bir teyzemiz arayıp ‘Gazım bitti alır mısın?’ dedi. Hemen evimden koşup, gazını alıp yükledim.

ÇAYYOLU İLK SIRADA

110 motosikletli kurye; Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ, Etimesgut, Mamak, Sincan, Pursaklar’daki 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veriyor. En yoğun siparişin geldiği yer ise Çankaya’nın Çayyolu bölgesi.

Market mesaisi

NASIL BAŞLADI NASIL İŞLİYOR

Kuryeler her gittiği sitenin yöneticisine verdikleri duyuruların apartmanlara asılmasını sağladı. Ayrıca vatandaşlar bilgilendirildi. Sisteme dahil olan marketlerin girişine de ‘65 yaş üstü vatandaşlarımıza paket servisimiz vardır’ yazıları asıldı. Ayrıca ABB’nin ‘Başkent Mobil’ uygulaması üzerinden başvurular alınıyor. Vatandaşlar kendi bölgelerindeki marketi seçerek siparişini veriyor. Marketler siparişleri saat 09.00’da hazırlamaya başlıyor. 12.00’de bölgelerindeki marketlere giden kuryeler dizili alışveriş arabalarının içindeki siparişlerini alıp alıp gidiyor. Her bölgedeki kuryelerin ve market yöneticilerinin olduğu WhatsApp gruplarıyla da iletişim sağlanıyor. Market gruba sipariş olduğunu yazıyor kurye hemen yönlendiriliyor. Her ilçede ortalama günlük 100 sipariş teslim edilirken günlük toplam sipariş sayısı 800 oluyor. 12.00-17.00 arası çalışan bir kurye, motosikletiyle günde kendi bölgesinde 80-90 kilometre yol yapıyor.

Market mesaisi

ALIŞVERİŞ LİSTESİNİN İLK 4’Ü

1-Makarna

2-Su

3-Un

4-Tuvalet kâğıdı

Etiketler:

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Market mesaisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2020 tarihinde saat 09 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Market mesaisi haberi güncellenecektir.

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