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Ankara Haberleri: Market arabaları doldu raflar boş kaldı

ANKARA HABERLERİ

Market arabaları doldu raflar boş kaldı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
12.03.2020 - 14:21 |Son Güncelleme :

Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından marketlerde önceki gün başlayan yoğunluk dün de devam etti. Pandeminin yayılabileceği endişesi taşıyan Ankaralılar marketlere hücum etti. Toptancılar yoğunluğa karşın ürün tedariğinde sorun olmadığını açıkladı. ATO da, fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı mücadele başlattı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüsün Türkiye’de görüldüğünü açıklamasının ardından Ankaralılar marketlere koştu. Marketlerde önceki gün başlayan yoğunluk, dün de devam etti. Mesaiye kalan market çalışanları boşalan rafları geceden doldurdu. Özellikle toptancı marketlerinde yoğunluk gözlendi. Ankara’nın farklı ilçelerinden ajanslara ve sosyal medyaya boş raflar ile insan yoğunluğunu gösteren fotoğraflar geldi. Makarna ve kolonya son 2 günde en çok satılan ürün oldu. Toptancılar marketlerde yaşanan yoğunluğun ürün tedariğinde bir sıkıntıya neden olmayacağını açıkladı. Ankara Ticaret Odası, fahiş oranda fiyat artıran firmalara karşı mücadele başlattı.

Market arabaları doldu raflar boş kaldı

MARKASINA FİYATINA BAKAN YOK

GİMAT bölgesindeki bir toptancı marketin çalışanı 2 gündür yaşananları şu sözlerle anlattı: “Açıklamanın yapıldığı gecenin sabahında büyük bir yoğunluk yaşandı. Bazı raflar erken saatlerde boşaldı. Mevcut stoklarımızla rafları gece yeniden doldurduk. Bugün (dün) ise sürekli olarak depodan raflara ürün taşıdık. Daha çok makarna, kolonya, bakliyat, hijyen malzemeleri alıyorlar. Ürünlerin fiyatını veya markasını kontrol eden yok.”

Market arabaları doldu raflar boş kaldı

İHTİYAÇLARININ 3-4 KATINI ALDILAR

Çankaya bölgesindeki bir marketin sorumlusu ise, “Önceki gün başlayan yoğunluk bugün biraz daha azalmış olsa da gelen vatandaşlar birkaç ay yetecek ürün satın alıyor. Düzenli gelen müşterilerimiz normalde aldıkları ihtiyaçlarının 3-4 katını satın aldılar. Yoğunluğa karşın stokta ürünümüz mevcut. Fiyatlarda fahiş bir artış da yapmadık” dedi.

Market arabaları doldu raflar boş kaldı

FIRSATÇILARA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların yoğun talep gösterdiği ürünlerin temininde sıkıntı yaşanmadığını açıkladı. Virüs fırsatçılarının ürün fiyatlarını fahiş oranda arttırdığına ilişkin sözlü şikâyetler aldığını belirten Baran, “Korona virüsünü ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak gören işletmelere yaptırım uygulayacağız” dedi. Ankaralılara çağrı yapan Baran şunları söyledi: “Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada arttırdı, ancak bizde bu artışın 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Başkent’te vatandaşlarımızın, fahiş fiyat artırdığını belirlediği, karaborsa ya da stokçuluk yaptığını gördüğü üyelerimizi Ankara Ticaret Odamızın Disiplin Kurulu’na bildirmelerini istiyoruz.”

Market arabaları doldu raflar boş kaldı

NASIL ŞİKÂYET EDERİM?

ATO’ya yapılacak şikâyetler ‘www.atonet.org.tr/TuketiciRehberi’ adresinden form doldurarak, disiplin@atonet.org.tr’ye mail yoluyla, 0(312) 201 82 55 numaralı telefon veya 0(312) 201 82 56 numaralı faks ile toplanıyor. Şikâyetler direkt olarak ATO Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınıyor.

STOKLARDA BİR YIL YETECEK ÜRÜNÜMÜZ VAR

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, yoğun talep görülen ürünlerde stok sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek, “Depoda Ankaralılara bir yıl yetecek ürün var” dedi. En çok talebin kolonya olduğunu belirten Kesimal, tüketicilere ‘Panik yapmayın’ çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Sıkıntı var dediğimiz konu stokta değil. Tüketici tarafında biraz panik durumu oluştu. Paniğe gerek yok, Türkiye’de ve Ankara’da 1 yıl yetecek stok ürün mevcut. Bu konuda biraz daha bilinçlenmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki olaylar biraz bu paniği tahrik etti. Elemanlarımızda mesai mevhumu kalmadı. Geceden rafları doldurup, gündüz yine görevlerinin başındalar. Fiyatlarda değişiklik yapanlar olduğunu duyuyoruz. Bizim bünyemizde böyle bir şey söz konusu değil.”

Market arabaları doldu raflar boş kaldı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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