Markalaşmanın ilk adımları

Ankara Kent Konseyi, Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (IAF) tarafından ‘Katılımcılık Altın Madalyası’na layık görüldü. Kanada'nın Toronto kentinde, koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen töreni Ankaralılar, Kent Konseyi Kabul Salonu'ndan canlı takip etti. Törende, Kent Konseyi’ne, Başkent’te üniversiteler, kamu ve özel sektörle sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak tüm paydaşlarıyla ortak aklın oluşumuna verdiği katkılar nedeniyle Katılımcılık Altın Madalyası verildi. Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de bu süreçte katılımcı yaklaşımların uygulanmasında gösterdiği gayretler nedeniyle ‘Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı’ ödülünü aldı. Dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteren IAF tarafından dağıtılan Katılımcılık Etki Ödülü, tüm dünyada kamu, özel sektör ve sivil toplum inisiyatiflerine, katılımcılık konusundaki hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri, bu hedeflere erişimde kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yöntemler dikkate alınarak uzman bir heyet tarafından veriliyor.

REFERANS GÖSTERİLECEK

Ödülün ilk defa Türkiye'ye ve Ankara'ya geldiğini, bu nedenle mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Şahin, "Burada bütün Ankara Kent Konseyi paydaşları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin değerli yetkilileriyle birlikte aynı salonda izleyerek bu ödülü almanın heyecanını yaşadık. Ankara Kent Konseyi, bundan sonra katılımcı yaklaşımlar ve kolaylaştırıcılık konusunda da dünyada dikkatle izlenen ve referans gösterilen bir kuruluş haline gelmiş olacak" dedi. Şahin, Ankara'nın demokratik değerlerinin dünyaya ve Türkiye'ye anlatılması gerektiğine işaret ederek, bu ödülün Ankara'yı markalaştırmanın ilk adımlarından biri olacağını, bu anlamda çalışmalara da devam edeceklerini söyledi.

ADANMIŞLAR TOPLULUĞU

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışı kapsamında ortak aklın önemine vurgu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu: “Büyükşehir Belediyesi yönetiminin katılımcılık konusunda gösterdiği irade sayesinde Ankara’da Türkiye’nin en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Ankara Kent Konseyi olarak bir adanmışlar topluluğu oluşturduk. Savaş hoca ömrünü bu işe adamış, akademik olarak ömrünü bu işe vermiş biri. Biz Zafer Hoca için Zafer Hoca da bizim için bütün enerjimizi ortaya koyduk. Bu sonuç bize öyle geldi.”

Ankara Kent Konseyi, 10 ülkeden 16 kurum ve kuruluşun da ödüle hak kazandığı platformda Türkiye’den bu ödülü alan ilk kuruluş, uluslararası alanda ise böyle bir ödüle layık görülen ilk büyükşehir kent konseyi oldu.