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Ankara Haberleri: Maratondan her yıl bir firma çıkıyor

ANKARA HABERLERİ

Maratondan her yıl bir firma çıkıyor

AA
04.02.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

252 oyun geliştiriciyi ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırlayan oyun geliştirme maratonu Global Game Jam sona ererken, ODTÜ TEKNOKENT ATOM Yöneticisi Emek Barış Kepenek, “Her yıl buradan bir tane yeni firma çıkarıyoruz” dedi.

AA

Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ), 119 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen 48 saatlik oyun geliştirme maratonunun ardından sonra erdi. Türkiye'den 13 merkezde bin kişinin dünya ile birlikte oyun geliştirdiği etkinliğin önemli merkezlerinden ODTÜ Teknokent bünyesindeki Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), bu yıl 252 oyun geliştiriciyi ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırladı. ODTÜ, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği, ODTÜ TEKNOKENT ve Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği’nce (TOGED) oluşturulan GGJ ATOM'da, 64 farklı ekip, birbirinden renkli içeriklerle 66 oyun geliştirdi. Oyun geliştiriciler, bu yılın konsepti olan ‘onarım’ temasına uygun oyunlarını 48 saat içerisinde hazırladı. Maratonun ardından, oyunlar, hazırlanan tanıtım videolarıyla kongre salonundaki katılımcılara gösterildi.

Maratondan her yıl bir firma çıkıyor

ATOM’A KATILIP DESTEKLENİYOR

ODTÜ TEKNOKENT ATOM Yöneticisi Emek Barış Kepenek, 2009 yılında etkinliğe başladıklarında sadece 50 kişiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi: "Bu yıl etkinliğe 500 kişi başvurdu, şu anda burada kayıtlı 252 kişi var. Bu da Türkiye'de sektörün geleceğini gösteren bir yükseliş. Çok güzel etkileşimler oluyor. Hatta buradaki oyun geliştirici ekiplerimiz tanışıyor ve firmalaşıyorlar. Her yıl buradan bir tane yeni firma çıkarıyoruz. GGJ'de bir araya gelen geliştiricilerin kurduğu firmalar ATOM'a kabul ediliyor ve burada destekleniyor. Türkiye'de yaklaşık 100 tane oyun firması varsa 35'i ODTÜ Teknokent içinde yer alıyor. Bunların da yüzde 50'den fazlası ATOM GGJ etkinliği sayesinde oluşmuş firmalar. Hep beraber bu rakamları arttırmaya çalışacağız. Bizim için olay, bu firmaların sadece ATOM'dan çıkması değil, biz bu gelişime katkı vermeye çalışıyoruz." 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Maratondan her yıl bir firma çıkıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Şubat 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Maratondan her yıl bir firma çıkıyor haberi güncellenecektir.

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