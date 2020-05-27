Mamak’ta sosyal mesafeli bank

İki kişinin birer metre aralıklarla oturabileceği şekilde tasarlanan bankların orta kısmına çiçek saksıları yerleştirilebiliyor. Orta bölümdeki saksının alt kısmında ayrıca kalp şeklinde demir motif yer alıyor. Belediyenin kendi atölyesinde kendi işçileri tarafından sosyal mesafe gözetilerek imal edilen banklar ilk olarak Boğaziçi Şelale Parkı’na yerleştirildi. Oturma bankları Mamak’taki farklı parklara da yerleştirilecek.

İLK TEST EDEN YAŞLILAR OLDU

Belediyenin yeni ‘sosyal mesafeli bank’larını ilk test edenler ise 24 Mayıs pazartesi günü sokağa çıkma serbestliği tanınan 65 yaş ve üstü vatandaşlar oldu. Yeni oturma bankları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Gündelik hayatı değiştiren koronavirüs salgınının şehirleri de dönüştürdüğünü kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, parklarda birçok kişinin yan yana oturup sohbet ettiği bankları ‘sosyal mesafe’ kuralına uygun olarak yapılan yenileriyle değiştirmeye başladıklarını söyledi. Çalışmayı ilçe genelindeki parklarda sürdüreceklerini belirten Başkan Köse şöyle konuştu:

KENDİ ATÖLYELERİMİZDE YAPTIK

“Sokağa çıkma yasağına yönelik kısıtlamaların azalmasıyla yaşlılar ve gençlerimize yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda özellikle yaşlılarımız oturma ihtiyacı duyacağı için banklarımızı düzenledik. Sosyal mesafeye uygun bank üretimini kendi atölyelerimizde yaptık. Normalleşme süreci içerisinde vatandaşlarımız için 1 metre yaklaşma mesafesine uygun bankları yerleştirdik. Normalleşme süreci adım adım uygulanırken, süreç henüz tamamlanmadığı için tedbiri elden bırakamamak lazım. Vatandaşlarımızdan da sokağa çıktıklarında maskelerini ve eldivenlerini takmayı ihmal etmemelerini, kişisel hijyenlerine ve izolasyon tedbirlerine dikkat etmelerini rica ediyoruz. Normalleşme sürecinin sekteye uğramaması için sosyal mesafe kurallarına aynı hassasiyetle uymaya özen göstermeliyiz.”