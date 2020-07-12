Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi

Mamak Belediyesi, Mamak Kadın Kooperatifi’ndeki kadınların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla lavanta projesini hayata geçirdi. Mamaklı kadınlar, belediye aracılığıyla dikimi yapılan lavantalardan üretilecek ürünlerin satışını yaparak gelir elde etme imkânı bulacak. Bu kapsamda ilk olarak parklarda 2 dönümlük alana dikimi yapılan lavantaların hasadı kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Bu hasattan çıkan lavantaları kurutarak işleyecek kadınlar, el çiçeği, magnet, gelin-damat çiçeği, vazolara demet çiçek, nikâh şekeri ve taç gibi ürünler çıkarmaya başladı. Kadınlar bu ürünleri kooperatifin internet sitesi üzerinden satışa sunacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önümüzdeki günlerde ayrıca Gökçeyurtt’a Ekoköy projesi kapsamında 24 dönümlük alanda da lavanta dikimi yapacaklarını söyledi. Başkan Köse buradaki hasattan da lavanta yağı ve sabun gibi ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

İLK HASAT YAPILDI

Köse şunları söyledi: “Güzel Mamak’ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu çabamızla Mamak’a bir yandan hizmet ederken, diğer yandan da değer katıyoruz. Mamak’ta bulunan parklarımızda yaklaşık 2 dönümlük alanda lavanta fidanı dikmiştik. Mamak Kadın Kooperatifimizden ablalarımız ilk hasadımızı yaptı. İlk hasadımızı yapmaktan mutluyuz. Lavantalarımız nikah şekeri olarak, bir kısmı yağ, bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Dolayısıyla Mamak belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlayacağız. Yine Gökçeyurt’ta lavanta fidanı dikimi gerçekleştirdikten sonra hemşehrilerimiz lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için burayı tercih edecek. Bahçemiz, tutkunlarının yanı sıra inşallah yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekânları arasına girecek” dedi.