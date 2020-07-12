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Ankara Haberleri: Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi

ANKARA HABERLERİ

Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi

Murat YILMAZ
12.07.2020 - 00:46 |Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi’nin parklara dikimini yaptığı lavantaların ilk hasadı gerçekleştirildi. Ayrıca 24 dönümlük alanda da lavanta dikimi yapılacak. Nikâh şekeri, taç, el çiçeği, lavanta yağı ve sabunu gibi ürünlere dönüşecek ürünlerin satışını yapacak Mamaklı kadınlar, gelir elde etme imkânı bulacak.

Murat YILMAZ

Mamak Belediyesi, Mamak Kadın Kooperatifi’ndeki kadınların bütçelerine katkı sağlamak amacıyla lavanta projesini hayata geçirdi. Mamaklı kadınlar, belediye aracılığıyla dikimi yapılan lavantalardan üretilecek ürünlerin satışını yaparak gelir elde etme imkânı bulacak. Bu kapsamda ilk olarak parklarda 2 dönümlük alana dikimi yapılan lavantaların hasadı kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Bu hasattan çıkan lavantaları kurutarak işleyecek kadınlar, el çiçeği, magnet, gelin-damat çiçeği, vazolara demet çiçek, nikâh şekeri ve taç gibi ürünler çıkarmaya başladı. Kadınlar bu ürünleri kooperatifin internet sitesi üzerinden satışa sunacak. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önümüzdeki günlerde ayrıca Gökçeyurtt’a Ekoköy projesi kapsamında 24 dönümlük alanda da lavanta dikimi yapacaklarını söyledi. Başkan Köse buradaki hasattan da lavanta yağı ve sabun gibi ürünlerin üretiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi

İLK HASAT YAPILDI

Köse şunları söyledi: “Güzel Mamak’ımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu çabamızla Mamak’a bir yandan hizmet ederken, diğer yandan da değer katıyoruz. Mamak’ta bulunan parklarımızda yaklaşık 2 dönümlük alanda lavanta fidanı dikmiştik. Mamak Kadın Kooperatifimizden ablalarımız ilk hasadımızı yaptı. İlk hasadımızı yapmaktan mutluyuz. Lavantalarımız nikah şekeri olarak, bir kısmı yağ, bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendirilecek. Dolayısıyla Mamak belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlayacağız. Yine Gökçeyurt’ta lavanta fidanı dikimi gerçekleştirdikten sonra hemşehrilerimiz lavanta bahçemizi gezip, burada fotoğraf çektirmek ve çiçeklerin eşsiz kokusunu içlerine çekmek için burayı tercih edecek. Bahçemiz, tutkunlarının yanı sıra inşallah yerli ve yabancı turistlerin de yeni gözde mekânları arasına girecek” dedi.

Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mamaklı kadınların lavanta ekonomisi haberi güncellenecektir.

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