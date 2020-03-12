Mahalleli ayağa kalktı

Beytepe Mahallesi sakinleri, mahalle sınırları içinde besledikleri köpeklerin ölümüne sebep olan zehirli sosisleri bırakan şahıs ya da şahısların bulunmasını istedi. 2015’te de mahallelerinde benzer bir olayın yaşandığını belirten vatandaşlar, “Bu caninin yakalanmasını ve mahalle sakinlerinin, hayvanların haklarına saygılı bireyler haline gelmelerini istiyoruz” dedi. Hayvanseverler, tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

CİP İLE GELEN BİR ERKEK İDDİASI

“Beytepe Çocuk Parkı’nın yanında 10-12; 1812 ve 1813’üncü cadde kesişimindeki boş arazide ise 10-15 arasında köpeğimiz vardı. Uzun süredir insanlardan köpeklerin sayısının çok olduğu yönünde şikâyetler alıyorduk. Durumun çözülmesi, sayının kontrol altına alınması için kurumlara başvurduk. Ancak bu süreçte bir şahıs tarafından köpeklerimiz vahşice katledildi. Görgü tanıkları, pazar akşamı mahalleye koyu renkli bir cipin geldiğini ve içinden bir erkeğin inerek köpeklere elindeki poşetten yiyecek bıraktığını görmüşler. Çok kısa süre sonra da köpeklerimiz acılar içinde can verdi. Sadece köpekler değil bir tilki, onlarca kuş ve kediyi de kaybettik.

KALANLAR İÇİN NÖBET TUTUYORUZ

Bu semtte maalesef hayvanseverler büyük baskı altında. Köpeklere koyduğumuz mama ve su kapları anında yok ediliyor. Hayvanlara taş ve tekme atılıyor. Bir cani kendince böyle bir çözüm buluyor. İlaveten bölgede bir MOBESE kamerası da bulunmuyor. Bu da cinayetin işlenmesini son derece kolay hale getiriyor. Geride kalan köpeklerimizin hepsi aşılı, küpeli ve kısır köpekler. Şimdi mümkün olduğu kadar hayvanların başında nöbet tutmaya çalışıyoruz. Kalanların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Köpekleri beslemek, yaşam alanı oluşturmak hakkımız. Mahallede böyle bir caninin olduğunu bildiğimiz için köpekleri bölgeden uzaklaştırmak; yaşayacakları daha güvenli bir alan bulmak için uğraştık fakat bu sürdürülebilir değil.”

ZEHİRLİ SOSİSLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Beytepe Mahallesi’nde, 8 Mart Pazar akşamı yaşanan olayda, 15 sokak köpeği zehirlendi. Polis, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemede, hayvanların zehirli sosis sebebiyle öldüğü tespit edildi. Köpeklerin cansız bedeni otopsi için kaldırılırken, bir tilki ve kedi ile çok sayıda kuş da sosisleri yedikleri için can verdi. Bölge hayvanseverler tarafından temizlendi.