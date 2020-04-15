Mahallede karantina

Gölbaşı’ndaki Velihimmetli Mahallesi, market işletmecisi İbrahim T.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. 120 hanenin bulunduğu mahalledeki marketi işleten İbrahim T, önceki gün yüksek ateş ve nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. İbrahim T.'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanların marketten sürekli alışveriş yapması nedeniyle, önceki akşamdan itibaren mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık personelinin ve diğer görevlilerin giriş-çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kuruldu. Sağlık görevlileri, mahallede yaşayanları evlerinde ziyaret ederek tek tek sağlık kontrolünden geçirirken, mahalle sakinleri dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıldı.







GÖZLEM ALTINDA

Mahalle halkından Yusuf Adalı, market sabinin eniştesi olduğunu söyleyerek, “Köylülerle telefonla görüşüyoruz. Bildiğim kadarıyla sağlık durumunda sıkıntı olan köylümüz şimdiye kadar yok. Teyzemin de sağlık taraması yapıldı ve köydeki evinde karantinaya alındı. Kendisiyle görüştüm, sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Eniştem de Şehir Hastanesi’nde gözlem altında tutuluyor, sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler” dedi.