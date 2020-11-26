Mahalle arasında tahlil tüpü paniği

Çayyolu Mahallesi’nde esnaf Ahmet Acar, iş yerinin karşısında inşaat molozları arasında yere saçılmış tahlil tüplerini gördü. Acar, üzerinde isimler bulunan tüplerin içinde COVID-19 testi için ağız ve burundan sürüntü örneği almada kullanılan çubukları fark edince paniğe kapıldı. Tüpler, çevrede de paniğe neden olurken, durum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Ahmet Acar'ın, 10 gün önce de aynı bölgede tıbbi atık dolu torba bulduğu ve onu çöpe attığı öğrenildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, tüplerin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Özel kıyafetli ekip, üzerinde isimler yazan 15 adet tahlil tüpü tespit etti. Tüpleri tıbbi atık torbasına alan filyasyon görevlisi, bulunan mavi kapaklı tüplerin Sağlık Bakanlığı'na ait tahlil tüplerinden farklı olduğunu belirterek, "Bunlar laboratuvara gidecek, orada belli olacak. Normalde bizim tüplerimizin üzerinde barkod olur; ama bunlar el yazısı" diye konuştu. Tüpler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü. Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkânı işleten Umut Velioğlu, "Milletin canını tehlikeye atıyorlar" derken, atıkların yaklaşık 10 gündür burada olduğunu belirten Sefa Koç ise "Çocuklar oynuyor burada” diye konuştu.