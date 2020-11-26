Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Mahalle arasında tahlil tüpü paniği

Ankara Haberleri: Mahalle arasında tahlil tüpü paniği

ANKARA HABERLERİ

Mahalle arasında tahlil tüpü paniği

Caner ÜNVER/DHA
26.11.2020 - 00:53 |Son Güncelleme :

Yenimahalle’de, inşaat molozları arasına atılan, içinde COVID-19 testi numune alma çubukları bulunan tahlil tüpleri, koronavirüs paniğine neden oldu.

Caner ÜNVER/DHA

Çayyolu Mahallesi’nde esnaf Ahmet Acar, iş yerinin karşısında inşaat molozları arasında yere saçılmış tahlil tüplerini gördü. Acar, üzerinde isimler bulunan tüplerin içinde COVID-19 testi için ağız ve burundan sürüntü örneği almada kullanılan çubukları fark edince paniğe kapıldı. Tüpler, çevrede de paniğe neden olurken, durum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Ahmet Acar'ın, 10 gün önce de aynı bölgede tıbbi atık dolu torba bulduğu ve onu çöpe attığı öğrenildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, tüplerin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Özel kıyafetli ekip, üzerinde isimler yazan 15 adet tahlil tüpü tespit etti. Tüpleri tıbbi atık torbasına alan filyasyon görevlisi, bulunan mavi kapaklı tüplerin Sağlık Bakanlığı'na ait tahlil tüplerinden farklı olduğunu belirterek, "Bunlar laboratuvara gidecek, orada belli olacak. Normalde bizim tüplerimizin üzerinde barkod olur; ama bunlar el yazısı" diye konuştu. Tüpler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü. Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkânı işleten Umut Velioğlu, "Milletin canını tehlikeye atıyorlar" derken, atıkların yaklaşık 10 gündür burada olduğunu belirten Sefa Koç ise "Çocuklar oynuyor burada” diye konuştu. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mahalle arasında tahlil tüpü paniği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Kasım 2020 tarihinde saat 00 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mahalle arasında tahlil tüpü paniği haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Can dostlara kış maması

Can dostlara kış maması

Tepe devriyesi sıkı denetimde

Tepe devriyesi sıkı denetimde

Bin 300 kere maşallah

Bin 300 kere maşallah

Tol Gölü’nde kuşlar gözlenecek

Tol Gölü’nde kuşlar gözlenecek

Vatandaşı kandıran affedilmeyecek

Vatandaşı kandıran affedilmeyecek

Bu merkezde engeller aşılacak

Bu merkezde engeller aşılacak

Bosna-Hersekten ATO üyelerine davet

Bosna-Hersek'ten ATO üyelerine davet

Toplu taşımaya kısıtlama ayarı

Toplu taşımaya kısıtlama ayarı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

26 Kasım 2020, Perşembe
  • İmsak
    06:11
  • Güneş
    07:39
  • Öğle
    12:41
  • İkindi
    15:11
  • Akşam
    17:33
  • Yatsı
    18:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.