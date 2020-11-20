Sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada önlemler kapsamında serbest bırakılan paket servisinin, iş hacimleri içerisinde yüzde 10'luk bir oran bile teşkil etmediğini savunan sektör temsilcileri, ‘can suyu’na ihtiyaç duyduklarını belirterek taleplerini şöyle sıraladı: “Turizm sektörü için verilen Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin kapsamının yeme-içme sektörü ile bu sektörün tedarikçileri ve imalatçılarının da yararlanacağı şekilde genişletilmesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun'da yapılandırma için baz alınan 31 Ağustos tarihinin 31 Aralık'a uzatılması, yeme-içme sektörüne verilen kısmi çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi, kredi yeniden yapılandırılmalarında faizin yüksek tahakkuk ettirilmemesi.” Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran ise ziyarette odaya kayıtlı tüm sektörleri yakından takip ettiklerini ve taleplerini vakit geçirmeden ilgili kurum ve kuruluşa ilettiklerini belirterek, “Meslek komitelerimiz aracılığıyla ATO’ya kayıtlı tüm üyelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Onların sıkıntılarının çözümü için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.







