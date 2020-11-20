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Ankara Haberleri: Sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz

ANKARA HABERLERİ

Sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz

Hürriyet Haber
20.11.2020 - 14:37 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar ve Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi ile Hizmet Sektörü Özel İhtisas Komisyonu temsilcileri, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret ederek, alınan tedbirlerin sektör üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi verdi.

Hürriyet Haber

ATO’dan yapılan yazılı açıklamada önlemler kapsamında serbest bırakılan paket servisinin, iş hacimleri içerisinde yüzde 10'luk bir oran bile teşkil etmediğini savunan sektör temsilcileri, ‘can suyu’na ihtiyaç duyduklarını belirterek taleplerini şöyle sıraladı: “Turizm sektörü için verilen Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin kapsamının yeme-içme sektörü ile bu sektörün tedarikçileri ve imalatçılarının da yararlanacağı şekilde genişletilmesi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun'da yapılandırma için baz alınan 31 Ağustos tarihinin 31 Aralık'a uzatılması, yeme-içme sektörüne verilen kısmi çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi, kredi yeniden yapılandırılmalarında faizin yüksek tahakkuk ettirilmemesi.” Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran ise ziyarette odaya kayıtlı tüm sektörleri yakından takip ettiklerini ve taleplerini vakit geçirmeden ilgili kurum ve kuruluşa ilettiklerini belirterek, “Meslek komitelerimiz aracılığıyla ATO’ya kayıtlı tüm üyelerimizin içinde bulunduğu durumu yakından takip ediyoruz. Üyelerimizin yanındayız. Onların sıkıntılarının çözümü için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2020 tarihinde saat 14 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sıkıntıların çözümü için çalışıyoruz haberi güncellenecektir.

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