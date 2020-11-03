Liseli Gamze'nin şüpheli ölümü

İddiaya göre devre mülk satışı yapan bir firmanın adına internette verilen satış danışmanı arandığına ilişkin ilanda yer alan numarayı arayan Açar, firmada çalıştığını ileri süren görevlilerle Kızılay'da buluştu. 4 kişi, Açar'ı Kızılcahamam’da odaları devre mülk olarak kiralanan otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Önceki gün sabah saatlerinde gürültü üzerine dışarıya çıkan otel görevlileri, Açar'ı kanlar içinde yerde buldu. Ambulansla önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Açar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



HAYAT DOLU VE UMUTLUYDU



Soruşturma kapsamında Gamze Açar'ın kaldığı otel odasında inceleme yapıldı. Odada eşyaların dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu saptandı. Açar'ı otele götüren 4 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde Açar'ın pencereden atlayarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü. Yakınları ve arkadaşları Açar’ın hayat dolu ve gelecekten umutları olan biri olduğunu belirterek, genç kızın intiharına inanmadıklarını söylediler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



