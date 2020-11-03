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Ankara Haberleri: Liseli Gamze'nin şüpheli ölümü

ANKARA HABERLERİ

Liseli Gamze'nin şüpheli ölümü

Fatih POYRAZ-Haluk KARAASLAN/DHA
03.11.2020 - 22:39 |Son Güncelleme :

Ankara'da lisede eğitim gören Gamze Açar (17) Kızılcahamam’da konakladığı termal otelin 5'inci katındaki odadan şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

Fatih POYRAZ-Haluk KARAASLAN/DHA

İddiaya göre devre mülk satışı yapan bir firmanın adına internette verilen satış danışmanı arandığına ilişkin ilanda yer alan numarayı arayan Açar, firmada çalıştığını ileri süren görevlilerle Kızılay'da buluştu. 4 kişi, Açar'ı Kızılcahamam’da odaları devre mülk olarak kiralanan otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Önceki gün sabah saatlerinde gürültü üzerine dışarıya çıkan otel görevlileri, Açar'ı kanlar içinde yerde buldu. Ambulansla önce Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Açar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

HAYAT DOLU VE UMUTLUYDU

Soruşturma kapsamında Gamze Açar'ın kaldığı otel odasında inceleme yapıldı. Odada eşyaların dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu saptandı. Açar'ı otele götüren 4 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde Açar'ın pencereden atlayarak yaşamına son verdiğini ileri sürdü. Yakınları ve arkadaşları Açar’ın hayat dolu ve gelecekten umutları olan biri olduğunu belirterek, genç kızın intiharına inanmadıklarını söylediler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Liseli Gamze'nin şüpheli ölümü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Kasım 2020 tarihinde saat 22 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Liseli Gamze'nin şüpheli ölümü haberi güncellenecektir.

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