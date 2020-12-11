Lastik değişiminde ‘7 derece’ uyarısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış–Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının sürücüleri yanıltmaması gerektiğine dikkat çekti ve “Kış lastikleri için kar yağmasını beklemek doğru değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğünde sürüş güvenliği için bu lastiklerin takılması gerekiyor” dedi. Ankara’da şu dönemde sıcaklıkların genel olarak kış lastiğinin takılmış olması gerektiğine işaret ettiğini kaydeden Çalışkan, halk arasında ‘kar lastiği’ olarak bilinen tabirin de yanlış belirterek “Kar lastiği yoktur, kış lastiği vardır” diye konuştu. Çalışkan şunları söyledi:

KAR DEĞİL KIŞ LASTİĞİ

“Kış aylarında takılacak lastiklerle ilgili bir kavram karmaşası var. Genelde halk arasında kar lastiği tabiri yaygın halde kullanılmakta. Bu tabir de sanki bu lastiklerin kar yağdığı zaman takılması gerektiği gibi bir algı oluşturuyor. Halbuki kar lastiği yoktur, kış lastiği vardır. Kış lastikleri 7 derece ile daha düşük sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir.

RANDEVU ALIP GİDİN

Kısıtlamaların olduğu günlerde izinli olan araçlara veya izni olan kişilere ait araçlara nöbetçi şubelerin hizmet verebiliyor. Binek otomobil kullanan müşterilerin lifti olan iş yerlerinde isterlerse arabalarından inmeden de risksiz bir şekilde lastik değişimi yapılabiliyor. Lastik otellerinde lastiği olan kullanıcıların, pandemi dolayısıyla iş yerlerinde yoğunluk oluşturmaması için randevu almadan lastik değişimi için iş yerlerine gitmemesini özellikle rica ediyoruz.”