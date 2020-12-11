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Ankara Haberleri: Lastik değişiminde ‘7 derece’ uyarısı

ANKARA HABERLERİ

Lastik değişiminde ‘7 derece’ uyarısı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
11.12.2020 - 00:54 |Son Güncelleme :

Araçlara kış lastiği takılması için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, kar yağmasa da güvenli sürüş için artık kış lastiğinin takılması gerektiğini söyledi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış–Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının sürücüleri yanıltmaması gerektiğine dikkat çekti ve “Kış lastikleri için kar yağmasını beklemek doğru değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğünde sürüş güvenliği için bu lastiklerin takılması gerekiyor” dedi. Ankara’da şu dönemde sıcaklıkların genel olarak kış lastiğinin takılmış olması gerektiğine işaret ettiğini kaydeden Çalışkan, halk arasında ‘kar lastiği’ olarak bilinen tabirin de yanlış belirterek “Kar lastiği yoktur, kış lastiği vardır” diye konuştu. Çalışkan şunları söyledi:

Lastik değişiminde ‘7 derece’ uyarısı

KAR DEĞİL KIŞ LASTİĞİ

“Kış aylarında takılacak lastiklerle ilgili bir kavram karmaşası var. Genelde halk arasında kar lastiği tabiri yaygın halde kullanılmakta. Bu tabir de sanki bu lastiklerin kar yağdığı zaman takılması gerektiği gibi bir algı oluşturuyor. Halbuki kar lastiği yoktur, kış lastiği vardır. Kış lastikleri 7 derece ile daha düşük sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir.

RANDEVU ALIP GİDİN

Kısıtlamaların olduğu günlerde izinli olan araçlara veya izni olan kişilere ait araçlara nöbetçi şubelerin hizmet verebiliyor. Binek otomobil kullanan müşterilerin lifti olan iş yerlerinde isterlerse arabalarından inmeden de risksiz bir şekilde lastik değişimi yapılabiliyor. Lastik otellerinde lastiği olan kullanıcıların, pandemi dolayısıyla iş yerlerinde yoğunluk oluşturmaması için randevu almadan lastik değişimi için iş yerlerine gitmemesini özellikle rica ediyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Lastik değişiminde ‘7 derece’ uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2020 tarihinde saat 00 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lastik değişiminde ‘7 derece’ uyarısı haberi güncellenecektir.

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