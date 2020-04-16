KYK yurtları gerekirse hastane olacak

Önceki gün Vali Valip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Kurul’un, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden aldığı kararın metni şöyle: “50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.), kötü prognostik faktörlerden herhangi birisi bulunmayan olası/kesin COVID-19 vakalarının; semptomlar düzelene kadar izlemlerinin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi, bulaşın önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilimizdeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının gerektiğinde kamu hastanelerinin ek binası olarak kullanılmasına oy birliğiyle karar verildi.”







SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE AFAD VE KIZILAY GÖREVLİ



Karara göre yurtlardaki tedavi, takip, güvenlik, izolasyon, sağlık personeli görevlendirmesi ve koordinasyon sağlanması gibi hizmetler İl Sağlık Müdürlüğü; binaların malzemeli temizlik ve diğer lojistik hizmetleri AFAD; personel, hasta ve refakatçıların yemek hizmetleri Kızılay tarafından yerine getirilecek.