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Ankara Haberleri: KYK yurtları gerekirse hastane olacak

ANKARA HABERLERİ

KYK yurtları gerekirse hastane olacak

Sedat CENİKLİ
16.04.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yeni karar ile KYK yurtları, rahatsızlığın ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü bulunmayan COVID-19 vakalarının izlenimi için gerektiğinde hastanelerin ek binası olarak kullanılabilecek.

Sedat CENİKLİ

Önceki gün Vali Valip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan Kurul’un, İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden aldığı kararın metni şöyle: “50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.), kötü prognostik faktörlerden herhangi birisi bulunmayan olası/kesin COVID-19 vakalarının; semptomlar düzelene kadar izlemlerinin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi, bulaşın önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilimizdeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının gerektiğinde kamu hastanelerinin ek binası olarak kullanılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

KYK yurtları gerekirse hastane olacak

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE AFAD VE KIZILAY GÖREVLİ

Karara göre yurtlardaki tedavi, takip, güvenlik, izolasyon, sağlık personeli görevlendirmesi ve koordinasyon sağlanması gibi hizmetler İl Sağlık Müdürlüğü; binaların malzemeli temizlik ve diğer lojistik hizmetleri AFAD; personel, hasta ve refakatçıların yemek hizmetleri Kızılay tarafından yerine getirilecek.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden KYK yurtları gerekirse hastane olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça KYK yurtları gerekirse hastane olacak haberi güncellenecektir.

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