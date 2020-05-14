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Ankara Haberleri: Kutludüğün somunu

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Kutludüğün somunu

Murat YILMAZ
14.05.2020 - 01:27 |Son Güncelleme :

Mamak’ın Kutludüğün Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, belediyenin kurduğu fırında ürettikleri Kutludüğün ekmeği(somunu) ile aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Murat YILMAZ

Kutludüğün somunu

Mamak Belediyesi, Kutludüğün Mahallesi’ndeki kadınların ev ekonomisine katkı sunabilmeleri amacıyla, mahalleye ekmek fırını kurdu. Mamak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi(MAKKOP) bünyesinde kadınlar, ‘geleneksel Kutludüğün ekmeğini bu fırında üretmeye başladı. Her gün fırından sıcak sıcak çıkan 700 ekmek, Kutludüğün Mahallesi’nde yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Ekmekler ayrıca hafta sonları, Gönül Çarşısı’na kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine Mamak Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılıyor.

Kutludüğün somunu

YENİ ÜRÜNLER YOLDA

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün ekmeğinin Mamak için önemli bir marka ve geleneksel lezzet olduğunu söyledi. Başkan Köse, “Kutludüğün’ün hamarat ablalarının, sevgi ve emeklerini katarak yaptıkları lezzetli ekmeklerimizi bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz” dedi. Köse, ekmeğin yanı sıra MAKKOP bünyesinde kadınların üreteceği erişte, yoğurt, salça ve marmelat gibi gıda ürünlerinin de satışa sunulması ve pazarlanması için birtakım çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kutludüğün somunu

İŞTE TARİFİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Türkiye Kültür Portalı’ adlı ve www.kulturportali.gov.tr adresli internet sitesinde de yer verilen Kutludüğün somununun tarifi şöyle aktarılıyor:

Kutludüğün somunu

MALZEMELER (15 Ekmeklik)

* 10 kilogram kepekli köy unu

* 10 gram maya

* Alabildiği kadar su ve tuz

YAPILIŞI

Maya bezesi bir gün önce akşamdan hazırlanır. Sabahtan, una su ve tuz karıştırılarak içerisine de akşamdan hazırlanmış mayalı beze katılarak hamur yoğrulur. Yoğurulan hamur, yaklaşık iki saat dinlendirilerek mayalanması sağlanır. Kabaran hamurdan el büyüklüğünde parçalar koparılarak bezeler oluşturulur. Yapılan bezeler, üzerine un serpilmiş temiz bir beze alınarak 10-15 dakika dinlendirilir. Daha önceden odun ateşi yakılarak orta ateşte ısıtılmış olan fırına, kabarmış olan hamur bezeleri sürülür ve kızarıklığı tespit edilen ekmekler tahta küreklerle fırından alınarak dinlenmeye bırakılır.

SERVİS

Ekmekler fırından çıktıktan sonra sıcak olarak tüketildiği gibi soğuk olarak da saklanır ve uzun zaman tüketilmesi mümkündür. Genellikle Kutludüğün’de tirit yemeği, bu köy ekmeğinden yapılır.

Kutludüğün somunu

Kutludüğün’ün geleneksel lezzetinin diğer ekmeklerden farkı, kullanılan doğal un ve ekşi mayası.

Kutludüğün somunu

İlk etapta 4 kadının çalıştığı fırında, üretim kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kutludüğün somunu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Mayıs 2020 tarihinde saat 01 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kutludüğün somunu haberi güncellenecektir.

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